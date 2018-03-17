Приезжий устроил драку и поножовщину на ж/д вокзале в Киеве

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. На Центральном железнодорожном вокзале Киева соора двух мужчин закончилась поножовщиной, сообщает "Киев Оперативный".

"Примерно в 02:30 на центральном Ж/Д вокзале между двумя мужчинами произошел конфликт. Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и ни с того ни с сего приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом, похожим на нож прямо в лицо. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали в больницу, где поставили диагноз проникающее ранее в щеку. Его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

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Также уточняется, что нападавшего задержала полиция. "Мужчина ранее судим, в Киеве гость, приехал к знакомым. Свой поступок внятно объяснить не может, похоже на то, что он пьян", — отмечает издание.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Киев Оперативный Поножовщина на Центральном ж/д вокзале в Киеве

Ранее сообщалось, что накануне поздно вечером в Подольском районе столицы убили мужчину. ЧП произошло недалеко от офиса политической партии "ВО "Батькивщина" на ул. Туровская.