Смерть соратника Березовского в Лондоне расследуют как убийство

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Смерть компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова в Лондоне расследуется как убийство, сообщил Скотланд-Ярд.

"Расследование в связи с убийством было начато после получения результатов вскрытия 68-летнего российского бизнесмена Николая Глушкова. Семья Глушкова проинформирована", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Глушков скончался от "сдавливания шеи" (удушения), нет никаких свидетельств о его отравлении или связи убийства с инцидентом в Солсбери, сообщил Скотланд-Ярд.

"Вскрытие началось в четверг, 15 марта, отчет патологоанатома мы получили сегодня, в пятницу, 16 марта. Причиной смерти в отчете указано сдавливание шеи", — говорится в заявлении.

Расследование проводит антитеррористическое подразделение полиции, происшествие квалифицировано как убийство. Полиция отмечает, что Глушков был российским гражданином, два года проживавшим в доме, где было обнаружено его тело.

"На данной стадии ничего не говорит о какой-либо связи (убийства Глушкова – ред.) с попыткой убийства в Солсбери. Нет никаких свидетельств того, что он был отравлен", — отмечается в заявлении.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне, о его смерти сообщил 13 марта владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. В окружении бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, говоря о его смерти, отмечают, что он умер "как Борис Березовский".

Ранее посольство РФ в Лондоне официальной нотой запросило всю информацию о смерти Глушкова. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота", хотя обязан был это сделать.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.