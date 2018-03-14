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    Убийство журналиста: премьер Словакии готов уйти в отставку

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    Роберт Фицо сообщил на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы, что посетил президента республики Андрея Киску и сообщил ему, что готов уйти в отставку.
    Председатель правительства Словакии Роберт Фицо
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил в среду вечером, что готов уйти в отставку со своего поста.

    "Я посетил сегодня президента республики Андрея Киску и сообщил ему, что готов уйти в отставку", — сообщил Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.

    Ранее сообщалось, что депутаты Словацкого национального совета (парламента) на специальном заседании в следующий понедельник рассмотрят вопрос о доверии премьеру Роберту Фицо. В том случае, если депутаты большинством голосов примут решение о недоверии премьеру, должен будет уйти в отставку и весь кабинет.

    В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

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