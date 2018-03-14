Убийство журналиста: премьер Словакии готов уйти в отставку

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил в среду вечером, что готов уйти в отставку со своего поста.

"Я посетил сегодня президента республики Андрея Киску и сообщил ему, что готов уйти в отставку", — сообщил Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее сообщалось, что депутаты Словацкого национального совета (парламента) на специальном заседании в следующий понедельник рассмотрят вопрос о доверии премьеру Роберту Фицо. В том случае, если депутаты большинством голосов примут решение о недоверии премьеру, должен будет уйти в отставку и весь кабинет.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.