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    Происшествия

    Появились подробности убийства мужчины на Подоле в Киеве

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (324)

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    Убийство произошло на улице Туровской в подъезде дома №12. На этой же улице, рядом с местом ЧП, расположены управление налоговой инспекции Подольского района столицы и офис политической партии "ВО "Батькивщина".
    Убийство на Подоле в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Мужчина, убитый в подъезде дома на улице Туровской в Подольском районе Киева, скончался в карете скорой помощи, сообщает корреспондент dtp.kiev.ua Влад Антонов. 

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    Ранее сообщалось, что возле офиса политической партии "ВО "Батькивщина" в Подольском районе столицы был убит человек. Правоохранителии медики, находившиеся на месте происшествия, от комментариев отказались. 

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    "Выстрелили в голову. Умер в скорой. В Киеве около 22:00 (в пятницу, — Ред.) убили человека. Происшествие случилось в Подольском районе на ул.Туровской 12 в подъезде жилого дома. На месте много правоохранителей, сог и кинологи", — написал Антонов на своей странице в Facebook.

    В то же время в комментариях под постом корреспондента командир батальона Патрульной полиции Киева Евгений Зборовский написал: "Информация о выстреле в голову не соответствует действительности".

    Издание "Киев Оперативны" также сообщает о насильственной смерти мужчины.

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    "16.03.2018, около 22.30, на улице Туровской, в подъезде одного из жилых домов был найден мужчина. Он находился с явными признаками насилия — был весь в крови и с побитой головой. На место была вызвана скорая, но по дороге в больницу мужчина скончался. Соседи сообщают, что утром уже видели этого человека. Сейчас на месте проводятся неотложные следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

    Ранее СМИ выяснили жуткие подробности убийства многодетной матери под Киевом.

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