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    24 удара ножом. Появились жуткие подробности убийства многодетной матери в Фастове

    (обновлено: )8902
    Полиция города занята поисками убийцы, однако подозреваемого в этом страшном преступлении пока не задержали. Погибшей нанесли 24 ножевых ранения.
    Убитая в Фастове женщина
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Убийство 43-летней многодетной матери-одиночки Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области потрясло многих украинцев. Женщине нанесли 24 ножевых ранения возле детского садика. Полиция города занята поисками убийцы, однако подозреваемого в этом страшном преступлении пока не задержали.

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    О деталях ЧП сообщила в Instagram подруга погибшей Татьяна Кузьменко.

    По ее словам, убийство произошло на глазах 3-летнего ребенка Лилии.

    "Убили на глазах маленького 3-летнего сына", — написала она.

    Также, по словам Татьяны, получив многочисленные ножевые ранения ее подруга была еще жива.

    "Она смогла добежать в приёмное отделение больницы, но, к сожалению с такими ранениями ее не спасли…", — отметила женщина.

    У Лилии Гордеевой остались трое детей (известно, что сыну три года, а дочери девять лет).

    "Также есть слепая бабушка. Лиля четыре года назад, будучи беременной на пятом месяце, похоронила мужа", — отметила Кузьменко.

    Напомним, о жестоком убийстве стало известно 14 марта.

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