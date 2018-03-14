24 удара ножом. Появились жуткие подробности убийства многодетной матери в Фастове

Фото из открытых источников

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Убийство 43-летней многодетной матери-одиночки Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области потрясло многих украинцев. Женщине нанесли 24 ножевых ранения возле детского садика. Полиция города занята поисками убийцы, однако подозреваемого в этом страшном преступлении пока не задержали.

О деталях ЧП сообщила в Instagram подруга погибшей Татьяна Кузьменко.

По ее словам, убийство произошло на глазах 3-летнего ребенка Лилии.

"Убили на глазах маленького 3-летнего сына", — написала она.

Также, по словам Татьяны, получив многочисленные ножевые ранения ее подруга была еще жива.

"Она смогла добежать в приёмное отделение больницы, но, к сожалению с такими ранениями ее не спасли…", — отметила женщина.

У Лилии Гордеевой остались трое детей (известно, что сыну три года, а дочери девять лет).

"Также есть слепая бабушка. Лиля четыре года назад, будучи беременной на пятом месяце, похоронила мужа", — отметила Кузьменко.

Напомним, о жестоком убийстве стало известно 14 марта.