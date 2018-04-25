Гройсман посоветовал руководству "Укрзализныци" ездить на поездах

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ОАО «Укрзализныця» обратить внимание на контроль пассажирских перевозок.
Об этом премьер заявил во время заседания правительства.
"Будет полезно, если менеджмент "Укрзализныци" будет ездить в пассажирских поездах и смотреть, что там происходит. Особенно в ночных поездах. Это будет полезно", — отметил Владимир Гройсман.
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 апреля 2018 г.
"Если железная дорога не будет способна обеспечить логистику, это будет тромбом для экономики. Надо обеспечить транзит, перевозки товаров. Мы сняли проблему распределения вагонов. Теперь надо решать проблему тяги", — так же сказал гава правительства.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил ранее, что Ульяна Супрун ломает коррупционные схемы в системе здравоохранения.