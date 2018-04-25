Гройсман посоветовал руководству "Укрзализныци" ездить на поездах

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ОАО «Укрзализныця» обратить внимание на контроль пассажирских перевозок.

Об этом премьер заявил во время заседания правительства.

"Будет полезно, если менеджмент "Укрзализныци" будет ездить в пассажирских поездах и смотреть, что там происходит. Особенно в ночных поездах. Это будет полезно", — отметил Владимир Гройсман.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 апреля 2018 г.

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"Если железная дорога не будет способна обеспечить логистику, это будет тромбом для экономики. Надо обеспечить транзит, перевозки товаров. Мы сняли проблему распределения вагонов. Теперь надо решать проблему тяги", — так же сказал гава правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил ранее, что Ульяна Супрун ломает коррупционные схемы в системе здравоохранения.