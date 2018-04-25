Гольдарб: вот шпаргалка для Гройсмана - как управлять страной

РИА Новости Украина

В четверг, 19 апреля, премьер Владимир Гройсман заявил о намерении участвовать в парламентских выборах.

По его словам, он приведет "преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину".

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – написал глава правительства в своем Twitter-аккаунте.

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Глава ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб иронично предлагает шпаргалку для Гройсмана — как управлять страной.

"1) инфляцию – 16,6%, девальвацию гривни 4%; 2) дефицит внешнеторгового баланса – 8,6 млрд долл; 3) искусственно "нарисованный" номинальный ВВП в 2,98 трлн, который «вырос» благодаря инфляции и девальвации; 4) количественное падение производства (промышленность —3%, сельское хозяйство —2,7%) 5) новые займы на 11 млрд долларов; 6) рост за год госдолга на 11%; 7) падение розничной торговли на 50%; 8) рост цен на социальные товары от 17% до 70,5%", — констатирует по итогам года Гольдарб у себя в Facebook.

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Также юрист напоминает, что именно Гройсман подписал обязательство перед МВФ о введении украинцам абонплаты за отопление и газоснабжение.

И при этом всем — "тоже хочет, чтоб его выбрали. Вместе с Яценюком...", — с удивлением резюмирует Гольдарб.