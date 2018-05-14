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    Общество

    В "Укрзализныце" назвали масштабы воровства пассажирами инвентаря

    (обновлено: )14701
    В "Укрзализныце" сообщили,что только за прошлый год сумма ущерба от воровства пассажирами составила несколько миллионов гривен.
    Спальный вагон
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Пассажиры испортили или украли постельного инвентаря "Укрзализныци" в 2017 году на несколько миллионов гривен.

    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

    "В некоторых поездах пассажиры как воруют постельный инвентарь, так его и портят. В 2017 году сумма ущерба составила несколько миллионов гривен. Это общая сумма, которая учитывает и украденный, и испорченный инвентарь", — цитирует Кравцова delo.ua.

    По его словам, обновлено более 75% постельных принадлежностей.

    "Что касается матрасов и сменного постельного инвентаря. На начало 2018 года мы заменили более 75% постельного инвентаря УЗ. Кроме того, мы переходим… на новые матрацы и подушки… Но в некоторых депо из-за значительного износа моющих комплексов мы видим, что даже новое белье очень быстро "выходит из строя"… Мы перекрыли вопрос (обновления — ред.) постельного белья, но видим проблему в технике, которая обслуживает его", — рассказал Кравцов.

    Как сообщалось ранее, ПАО "Укрзализныця" сократит количество ночных поездов и добавит дневных, чтобы их соотношение было 50 на 50.

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