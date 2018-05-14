В "Укрзализныце" назвали масштабы воровства пассажирами инвентаря

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Пассажиры испортили или украли постельного инвентаря "Укрзализныци" в 2017 году на несколько миллионов гривен.

Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"В некоторых поездах пассажиры как воруют постельный инвентарь, так его и портят. В 2017 году сумма ущерба составила несколько миллионов гривен. Это общая сумма, которая учитывает и украденный, и испорченный инвентарь", — цитирует Кравцова delo.ua.

По его словам, обновлено более 75% постельных принадлежностей.

"Что касается матрасов и сменного постельного инвентаря. На начало 2018 года мы заменили более 75% постельного инвентаря УЗ. Кроме того, мы переходим… на новые матрацы и подушки… Но в некоторых депо из-за значительного износа моющих комплексов мы видим, что даже новое белье очень быстро "выходит из строя"… Мы перекрыли вопрос (обновления — ред.) постельного белья, но видим проблему в технике, которая обслуживает его", — рассказал Кравцов.

Как сообщалось ранее, ПАО "Укрзализныця" сократит количество ночных поездов и добавит дневных, чтобы их соотношение было 50 на 50.