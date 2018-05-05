"Классный вариант". Гостям финала ЛЧ в Киеве предложили жить на вокзале

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.

"ПАО "Укрзализница" не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. И предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Цены — от 230 до 750 гривен за место", — написал Кравцов в Facebook.

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По его словам, этот вариант размещения привлекателен из-за транспортной развязки и удобного местоположения вокзала. Кравцов указал на то, что сообщение между аэропортом Борисполь и центром Киева еще не налажено.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поселит у себя дома "некоторых гостей", приехавших на финал турнира.