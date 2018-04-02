Появилась реакция на атаку граффити-хулиганов на поезд под Днепром

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КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Группа хулиганов остановила пригородный поезд под городом Днепр и разрисовала все вагоны поезда граффити, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Укрзализныця".

Ранее появилось видео, на котором многочисленная группа молодых людей, часть из которых была в балаклавах, остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, задействовав кран торможения, и раскрасила его.

"Дерзкие парни не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда. Вынужденная остановка пригородного состава составила 22 минуты", — говорится в сообщении.

О данном несанкционированном вмешательстве посторонних лиц в работу "Укрзализныци" проинформированы правоохранители.

Сообщается, что вагоны пока снимут с курсирования, чтобы их перекрасить.