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    Общество

    Появилась реакция на атаку граффити-хулиганов на поезд под Днепром

    (обновлено: )32222
    Группа хулиганов не дала помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока они не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда.
    Атака граффити-хулиганов на поезд под Днепром
    Скриншот видео/Информатор

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Группа хулиганов остановила пригородный поезд под городом Днепр и разрисовала все вагоны поезда граффити, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Укрзализныця".

    Под Днепром десятки неизвестных задержали поезд и раскрасили его. Видео
    facebook.com/informator.dp.ua
    Под Днепром десятки неизвестных остановили поезд и раскрасили его

    Ранее появилось видео, на котором многочисленная группа молодых людей, часть из которых была в балаклавах, остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, задействовав кран торможения, и раскрасила его.

    "Дерзкие парни не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда. Вынужденная остановка пригородного состава составила 22 минуты", — говорится в сообщении.

    О данном несанкционированном вмешательстве посторонних лиц в работу "Укрзализныци" проинформированы правоохранители.

    Сообщается, что вагоны пока снимут с курсирования, чтобы их перекрасить.

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