КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Накануне президентских выборов в РФ автомобили российских дипломатов в Киеве были разукрашены украинской символикой. Об этом сообщает Цензор.net.

Кто нанес на автомобили с дипломатическими номерами украинские тризубы — не сообщается. Другие детали происшествия также не уточняются.

Цензор.net В Киеве авто российских дипломатов разрисовали тризубами - СМИ

Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.

В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Ранее националисты заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.

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