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    В Киеве авто российских дипломатов разрисовали тризубами - СМИ

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (39)

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    Кто нанес на автомобили с дипломатическими номерами украинские символы - не сообщается. Другие детали происшествия СМИ также не уточняют.
    В Киеве автомобили российских дипломатов разрисовали тризубами - СМИ
    Цензор.net

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Накануне президентских выборов в РФ автомобили российских дипломатов в Киеве были разукрашены украинской символикой. Об этом сообщает Цензор.net.

    Кто нанес на автомобили с дипломатическими номерами украинские тризубы — не сообщается. Другие детали происшествия также не уточняются.

    Цензор.net
    В Киеве авто российских дипломатов разрисовали тризубами - СМИ

    Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.

    В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

    Ранее националисты заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.

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