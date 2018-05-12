Осторожно, за вами следят! Новые безумные идеи "Укрзализныци"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Слежка за пассажирами

На днях "Укрзализныця" (УЗ) "обрадовала" украинцев новыми планами. В ведомстве решили устанавливать камеры наблюдения в пассажирских вагонах, прошедших капремонт. Таким образом, УЗ собирается следить за порядком в поездах.

Как рассказали в ведомстве, система видеонаблюдения будет состоять из трех видеокамер и монитора. Видеокамеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения будет находиться в служебном купе проводника.

Отмечается, что проводник сможет из служебного купе наблюдать сразу за всем вагоном.

"Сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации и усилить контроль над недопущением перевозки безбилетных пассажиров", — говорится в сообщении.

Пока "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 100 комплектов систем видеонаблюдения. Поставка оборудования должна состояться до конца 2018 года.

Ожидаемая стоимость закупки указана на уровне 7,5 млн грн с НДС.

Каждый комплект должен быть снабжен 7-дюймовым TFT-монитором, двумя жесткими дисками емкостью от 1 Тб со скоростью работы 6 Гб/с.

Украинцы возмущаются

Новость об установке камер в пассажирских вагонах тут же вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Больше всего пользователей возмутила ожидаемая стоимость закупки камер. Некоторые гневно писали, что лучше бы за эти деньги сначала вагоны привели бы в порядок и закупили в купе нормальные розетки.

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"Это ж какие камеры должны быть за 20000 грн/шт? и монитор за 15000 грн/шт?"; "Три видеокамеры и монитор 75тыс грн???" — с удивлением спрашивают в сети.

По подсчетам пользователей, закупка HD камер отличного качества обошлась бы максимум в 2 млн грн, но никак не в 7 млн.

Facebook Соцсети о планах "Укрзализныци"

Уже не впервой

Впрочем, "Укрзализныця" уже не впервой впечатляет украинцев размахом планируемых закупок.

Ранее в апреле 2017 года ведомство объявило тендер на закупку туалетов. Ведомство планировало закупить 250 комплектов стоимостью по 1,08 миллиона гривен каждый. Об этом сообщили "Наші гроші", ссылаясь на данные системы госзакупок ProZorro.

Согласно условиям тендера, обнародованным в системе ProZorro, за эти деньги планировалось приобрести нерабочие, рабочие части туалета, экологические системы и монтажные детали.

Новость сразу вызвала весьма неоднозначные отзывы. Ведь если посчитать, то в долларовом эквиваленте стоимость одного туалета составляет $40 тысяч, а на один вагон, где два туалета, — $80 тысяч, что равно стоимости квартиры в новостройке в Киеве, или авто Toyota Camry Premium, писали пользователи сети.

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Сервис хромает

Между тем, несмотря на многочисленные обещания УЗ улучшить сервис в поездах, украинцы продолжают массово жаловаться на состояние вагонов, грязь и антисанитарию.

Запущенные в ноябре 2017 года новые ж/д вагоны многие украинцы вообще назвали "камерами смертников".

"Такой поезд похож на камеру смертников — шесть человек друг напротив друга восемь часов. Ноги некуда деть, руки тоже, спина болит после третьего часа", — цитировали "Вести" киевлянина Дмитрия Авксентиева, который часто пользуется трансформерами.

Как сообщалось, стоимость каждого вагона-трансформера составила чуть более 23 миллионов гривен. Вскоре в УЗ ожидают следующую партию из 15-ти вагонов, среди которых будут как обычные купейные, так и купейные с мебелью-трансформером.

Оставляет желать лучшего и уборка в поездах. Особенно много жалоб на поезда львовского и запорожского направлений.

"Поезд №052, "Киев — Новоселовка". Такого ужаса на наших ж/д дорогах я давно не видела. Купила билет на Интерсити, а подогнали прицепной вагон. Вонища и грязь", — писала днепрянка Наталья Гончаренко.

Тем временем, с апреля 2018 года "Укрзализныця" вообще решила отказаться от влажной уборки в поездах. Планируется, что вместо проводников эту работу теперь будут выполнять специальные работники производственных подразделений и уборочно-экипировочные бригады.

Мнение

Оборудование камерами пассажирских вагонов "Укрзализныци" вряд ли принесет пользу, считает директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

"В топ-10 приоритетов того, чем заниматься "Укрзализныце", камеры наблюдения в пассажирских вагонах ни в один список здравомыслящего человека не вошли бы. Если отлавливать безбилетников, то эти камеры нужно было бы ставить в электричках, где значительно больше людей ездят без билетов", — заявил он в эфире радиостанции Голос Столицы.

При этом Шульмейстер усомнился в том, что у УЗ найдутся ресурсы для того, чтобы эта система эффективно заработала.

"Это только вершина айсберга — деньги, которые будут потрачены на приобретение камер. После этого кто-то должен за этими камерами следить, какие-то выводы делать. Кто будет смотреть в телевизоры? Это огромная работа….Если мы говорим, что это контроль уровня обслуживания в вагонах, то, знаете, это уже такая очень тонкая шлифовка в организации, где все остальные проблемы уже решены — с локомотивами все хорошо, с вагонами все хорошо. Вот тогда можно шлифовать, вытирать тряпочкой. А мы вытираем тряпочкой заржавелую железяку", — сказал он.

По материалам из открытых источников интернет