В "Укрзализныце" объяснили нашествие ромов на киевский вокзал

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Работники "Укрзализныци" не имеют права выгонять ромов из Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, чтобы не нарушать их права и свободы, сообщили "Обозревателю" в пресс-службе государственного предприятия.

"Да, есть порядок, есть отдельные залы ожидания повышенной комфортности, туда действительно проход при наличии проездного документа, а в других помещениях… Там разные люди бывают, иногда ночуют и благонадежные, я очень условно, и не благонадежные", – сообщили в пресс- службе.

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Само же пребывание группы ромов на вокзале объяснили "сезонной миграцией".

"Да большое количество людей, это сезонные, это такие интересные народности, путешествующие. Сезонные миграции, можно так назвать. Но функция УЗ принимать и отправлять поезда, мы обеспечиваем безопасность движения поездов, перевозки пассажиров, обслуживания пассажиров", – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что члены националистической организации "C14" устроили проверку ромов, которые "оккупировали" железнодорожный вокзал в Киеве, а именно — зал ожидания. Они сообщили, что заставили их убрать за собой, а также пожаловались на отсутствие ромов.