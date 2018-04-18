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    Киев

    В "Укрзализныце" объяснили нашествие ромов на киевский вокзал

    (обновлено: )34402
    В "Укрзализныце" сообщили, что не имеют права выгонять цыган из здания вокзала, так как это нарушает их права и свободы. Само же пребывание группы ромов на вокзале в ГП объяснили "сезонной миграцией".
    Ромы на ж/д вокзале в Киеве
    t.me/C14_news

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Работники "Укрзализныци" не имеют права выгонять ромов из Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, чтобы не нарушать их права и свободы, сообщили "Обозревателю" в пресс-службе государственного предприятия.

    Цыгане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Да, есть порядок, есть отдельные залы ожидания повышенной комфортности, туда действительно проход при наличии проездного документа, а в других помещениях… Там разные люди бывают, иногда ночуют и благонадежные, я очень условно, и не благонадежные", – сообщили в пресс- службе.

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    Само же пребывание группы ромов на вокзале объяснили "сезонной миграцией".

    "Да большое количество людей, это сезонные, это такие интересные народности, путешествующие. Сезонные миграции, можно так назвать. Но функция УЗ принимать и отправлять поезда, мы обеспечиваем безопасность движения поездов, перевозки пассажиров, обслуживания пассажиров", – пояснили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что члены националистической организации "C14" устроили проверку ромов, которые "оккупировали" железнодорожный вокзал в Киеве, а именно — зал ожидания. Они сообщили, что заставили их убрать за собой, а также пожаловались на отсутствие ромов.

    Evhen Zborowski, facebook
    Ромы на ж/д вокзале в Киеве

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