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    Общество

    "Укрзализныця" будет кормить пассажиров

    (обновлено: )16
    Первый этап пилотного проекта запустят уже до конца мая. Второй - начнется в середине июня и будет касаться "горячего питания".
    Купе
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" запустит проект по питанию пассажиров в поездах до конца мая, сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает delo.ua.

    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    "Мы планируем запустить этот проект в два этапа. Это будет аналог авиационного питания в самолетах", — отметил он.

    По его словам, первый этап запустят уже до конца мая. Второй — начнется в середине июня и будет касаться "горячего питания".

    "Будем смотреть, что будет популярным среди пассажиров, какими будут результаты эксперимента. Первый тип питания будет внедряться в поездах, курсирующих между Одессой и некоторыми городами Украины, второй — в поездах, курсирующих между Киевом, Ужгородом и Ивано-Франковском", — заключил Кравцов.

    Как сообщалось ранее, ПАО "Укрзализныця" сократит количество ночных поездов и добавит дневных, чтобы их соотношение было 50 на 50.

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