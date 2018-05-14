"Укрзализныця" будет кормить пассажиров

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" запустит проект по питанию пассажиров в поездах до конца мая, сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает delo.ua.

"Мы планируем запустить этот проект в два этапа. Это будет аналог авиационного питания в самолетах", — отметил он.

По его словам, первый этап запустят уже до конца мая. Второй — начнется в середине июня и будет касаться "горячего питания".

"Будем смотреть, что будет популярным среди пассажиров, какими будут результаты эксперимента. Первый тип питания будет внедряться в поездах, курсирующих между Одессой и некоторыми городами Украины, второй — в поездах, курсирующих между Киевом, Ужгородом и Ивано-Франковском", — заключил Кравцов.

Как сообщалось ранее, ПАО "Укрзализныця" сократит количество ночных поездов и добавит дневных, чтобы их соотношение было 50 на 50.