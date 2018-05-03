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    Общество

    "Укрзализныця" меняет цену на напитки в поездах

    (обновлено: )10802
    "Укрзализныця" снижает цену на растворимый кофе в поездах, а вот чай и минеральная вода в поезде подорожают до 8 гривен.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    Zdsim.com

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. С 10 мая в поездах "Укрзализныци" изменятся цены на чай, растворимый кофе и минеральную воду.

    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Что значит подорожание пассажироперевозок "Укрзализныци"

    Соответствующий приказ подписан в четверг, 3 мая, сообщает LB.ua.

    "Укрзализныця" устанавливает единый тариф на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы. Стоимость напитков в поездах составит:

    — стоимость стакана чая — 8,00 грн;

    — стоимость стакана кофе — 8,00 грн;

    — стоимость кофейного напитка (3 в 1) — 8,00 грн;

    — стоимость воды питьевой емкостью 0,5 л (газированная и негазированная) — 8,00 грн.

    Как и раньше, при оформлении билетов через интернет, пассажиры могут заранее выбрать и оплатить напитки для поездки.

    Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ОАО «Укрзализныця» обратить внимание на контроль пассажирских перевозок.

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