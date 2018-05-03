"Укрзализныця" меняет цену на напитки в поездах

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. С 10 мая в поездах "Укрзализныци" изменятся цены на чай, растворимый кофе и минеральную воду.

Соответствующий приказ подписан в четверг, 3 мая, сообщает LB.ua.

"Укрзализныця" устанавливает единый тариф на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы. Стоимость напитков в поездах составит:

— стоимость стакана чая — 8,00 грн;

— стоимость стакана кофе — 8,00 грн;

— стоимость кофейного напитка (3 в 1) — 8,00 грн;

— стоимость воды питьевой емкостью 0,5 л (газированная и негазированная) — 8,00 грн.

Как и раньше, при оформлении билетов через интернет, пассажиры могут заранее выбрать и оплатить напитки для поездки.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ОАО «Укрзализныця» обратить внимание на контроль пассажирских перевозок.