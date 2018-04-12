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    Общество

    "Укрзализныця" сообщила об обысках в киевском офисе

    (обновлено: )15701
    Руководство компании не препятствует проведению следственных действий и создает все необходимые условия для работы правоохранителей, сообщили в "Укрзализныце".
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Что значит подорожание пассажироперевозок "Укрзализныци"
    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Силовики проводят следственные действия в офисе компании "Укрзализныця" в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба компании.

    "Сейчас в помещении офиса ПАО "Укрзализныця", по адресу улица Тверская, 5, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии департамента безопасности общества проводят следственные действия по ранее открытым уголовным производствам", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, руководство компании не препятствует проведению следственных действий и создает все необходимые условия для работы правоохранителей.

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    Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры запустит новый железнодорожный маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.

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