"Укрзализныця" намерена сократить количество ночных поездов

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. ПАО "Укрзализныця" сократит количество ночных поездов и добавит дневных, чтобы их соотношение было 50 на 50, сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, пишет Укринформ.

"У нас есть планы на следующие 10 лет сделать акцент на дневных поездах. На скоростные поезда сегодня у нас нареканий практически нет. Есть определенные пробелы в работе, но мы их оперативно исправляем. Поэтому есть перспективы и планы, чтобы в следующие 10 лет наполовину перейти на дневное скоростное сообщение", — отметил Кравцов.

Он утверждает, что "это абсолютно реально обеспечить", поскольку уже сегодня статистика свидетельствует, что в поездах "Интерсити+", в которых время путешествия в среднем около 5 часов, заполненность вагонов составляет около 90%.

"Это один из самых высоких показателей среди скоростных поездов в СНГ. За ним будущее. И мы планируем сделать такой баланс 50 на 50", — отметил Кравцов.

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Он также пообещал, что администрация железных дорог Украины сделает традиционные спальные ночные поезда "максимально качественными для пассажиров".

Напомним, ранее премьер-министра Владимир Гройсман в категорической форме посоветовал руководству "Укрзализныци" ездить на поездах.