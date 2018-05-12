наверх
12.05.201804:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Укрзализныця" намерена сократить количество ночных поездов

    (обновлено: )20
    Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что у ведомства "есть планы на следующие 10 лет сделать акцент на дневных поездах".
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. ПАО "Укрзализныця" сократит количество ночных поездов и добавит дневных, чтобы их соотношение было 50 на 50, сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, пишет Укринформ.

    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Что значит подорожание пассажироперевозок "Укрзализныци"

    "У нас есть планы на следующие 10 лет сделать акцент на дневных поездах. На скоростные поезда сегодня у нас нареканий практически нет. Есть определенные пробелы в работе, но мы их оперативно исправляем. Поэтому есть перспективы и планы, чтобы в следующие 10 лет наполовину перейти на дневное скоростное сообщение", — отметил Кравцов.

    Он утверждает, что "это абсолютно реально обеспечить", поскольку уже сегодня статистика свидетельствует, что в поездах "Интерсити+", в которых время путешествия в среднем около 5 часов, заполненность вагонов составляет около 90%.

    "Это один из самых высоких показателей среди скоростных поездов в СНГ. За ним будущее. И мы планируем сделать такой баланс 50 на 50", — отметил Кравцов.

    Читайте также: Курсовой прогноз по гривне, доллару, евро на лето

    Он также пообещал, что администрация железных дорог Украины сделает традиционные спальные ночные поезда "максимально качественными для пассажиров". 

    Напомним, ранее премьер-министра Владимир Гройсман в категорической форме посоветовал руководству "Укрзализныци" ездить на поездах. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Певица Юлия Самойлова (Россия) на Евровидении-2018
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Исполнение в Кривой Роге песни о российских солдатах в Сирии
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    В школе Павлограда распылили неизвестное вещество
    Массовое отравление школьников в Черкассах