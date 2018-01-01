В новогоднем обращении Порошенко "засветилась" Тимошенко

Скриншот обращения Петра Порошенко по случаю 2018 года

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко запечатлена на кадрах новогоднего обращения президента Петра Порошенко.

Ее можно увидеть на 40-й секунде в контексте судебных разбирательств "Нафтогаза" с российским "Газпромом".

Кадры с экс-главой правительства сопровождаются подписью: "Победа НАК "Нафтогаза" спасает от кабального газового контракта (2009 года — Ред.)".

Смотрите также видео: Новогоднее поздравление Петра Порошенко

Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, принял долгожданное решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Обе компании восприняли это решение как свою победу, однако деньги по решению суда получит российский холдинг: более 2 миллиардов долларов за уже осуществленные поставки газа и ежегодную оплату за поставки не менее 5 миллиардов кубометров газа, начиная с 2018 года.

Читайте также: Руслан Коцаба: украинцам желаю рассудительности, власти — ускорения распада

"Нафтогаз" для получения внушительной суммы якобы "выигрыша" в 75 миллиардов долларов вынужден был посчитать всё, что он теоретически мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда.

Читайте также: Новогоднее обращение Петра Порошенко. Полный текст

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за поставленный в мае-июне 2014 года газ и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.