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    Фотоленты

    Новый год шагает по планете: первые секунды 2018-го в разных странах

    (обновлено: )42
    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
    Первые минуты Нового 2018 года в Куала-Лумпур, Малайзия
    Первые минуты Нового 2018 года в Бангкоке, Таиланд
    Первые минуты Нового 2018 года в Джакарте, Индонезия
    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
    Первые минуты Нового 2018 года в Сеуле, Южная Корея
    Первые минуты Нового 2018 года в Сиднее, Австралия
    Первые минуты Нового 2018 года в Сиднее, Австралия
    Первые минуты Нового 2018 года в Будапеште, Венгрия
    Первые минуты Нового 2018 года в Сингапуре
    Первые минуты Нового 2018 года в Мумбаи, Индия
    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
    DALE DE LA REY / AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Куала-Лумпур, Малайзия
    Первые минуты Нового 2018 года в Куала-Лумпур, Малайзия
    MOHD RASFAN / AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Бангкоке, Таиланд
    Первые минуты Нового 2018 года в Бангкоке, Таиланд
    LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Джакарте, Индонезия
    Первые минуты Нового 2018 года в Джакарте, Индонезия
    BAY ISMOYO / AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
    Anthony WALLACE / AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Сеуле, Южная Корея
    Первые минуты Нового 2018 года в Сеуле, Южная Корея
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Сиднее, Австралия
    Первые минуты Нового 2018 года в Сиднее, Австралия
    AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Сиднее, Австралия
    Первые минуты Нового 2018 года в Сиднее, Австралия
    AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Будапеште, Венгрия
    Первые минуты Нового 2018 года в Будапеште, Венгрия
    Attila KISBENEDEK / AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Сингапуре
    Первые минуты Нового 2018 года в Сингапуре
    ROSLAN RAHMAN / AFP
    Первые минуты Нового 2018 года в Мумбаи, Индия
    Первые минуты Нового 2018 года в Мумбаи, Индия
    PUNIT PARANJPE / AFP

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    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
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