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Новый год шагает по планете: первые секунды 2018-го в разных странах
23:40
31.12.2017
(обновлено:
23:58 31.12.2017
)
42
Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
DALE DE LA REY / AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Куала-Лумпур, Малайзия
MOHD RASFAN / AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Бангкоке, Таиланд
LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Джакарте, Индонезия
BAY ISMOYO / AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
Anthony WALLACE / AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Сеуле, Южная Корея
JUNG Yeon-Je / AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Сиднее, Австралия
AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Сиднее, Австралия
AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Будапеште, Венгрия
Attila KISBENEDEK / AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Сингапуре
ROSLAN RAHMAN / AFP
Первые минуты Нового 2018 года в Мумбаи, Индия
PUNIT PARANJPE / AFP
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Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
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