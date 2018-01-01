Трамп поздравил с Новым годом друзей, врагов и "нечестные СМИ"

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пожелал счастливого Нового года своим друзьям, противникам, а также "нечестным СМИ".
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"Наша страна стремительно крепнет и умнеет, и я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже весьма нечестным фейковым новостным СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018 год будет великим годом для Америки!" — написал Трамп в Twitter.
Трамп проводит новогодние каникулы во Флориде. В этом часовом поясе Новый год наступит в 7 утра понедельника по киевскому времени.
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Напомним, в новогоднем обращении президент Петр Порошенко пообещал обеспечить политические условия для экономического роста в стране.