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    Трамп поздравил с Новым годом друзей, врагов и "нечестные СМИ"

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    Трамп проводит новогодние каникулы во Флориде. В этом часовом поясе Новый год наступит в 7:00 понедельника по киевскому времени, но он уже разместил поздравление с Новым годом.
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пожелал счастливого Нового года своим друзьям, противникам, а также "нечестным СМИ".

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    "Наша страна стремительно крепнет и умнеет, и я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже весьма нечестным фейковым новостным СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018 год будет великим годом для Америки!" — написал Трамп в Twitter.

    Дональд Трамп/Twitter, 1 января 2018

    Трамп проводит новогодние каникулы во Флориде. В этом часовом поясе Новый год наступит в 7 утра понедельника по киевскому времени.

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    Напомним, в новогоднем обращении президент Петр Порошенко пообещал обеспечить политические условия для экономического роста в стране.

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