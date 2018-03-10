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    Кейлор Навас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Мадридский Реал нанес поражение Манчестер Юнайтед и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА
    Игроки "Реала" не должны думать, что уход Неймара ослабил "Барселону" - Навас
    14:03 12.08.2017
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    Голкипер мадридского клуба "Барселона" Кейлор Навас уверен, что игрок, который займет место Неймара на поле, обладает не меньшим желанием побеждать.
    Кейлор Навас (справа). Архивное фото
    "Реал" подписал 6-летний контракт с костариканцем Кейлором Навасом
    22:39 03.08.2014
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    Контракт с 27-летним игроком рассчитан на шесть сезонов. Новобранец будет официально представлен во вторник после прохождения полного медицинского обследования.
    Кейлор Навас (справа). Архивное фото
    "Реал" договорился о контракте с вратарем Кейлором Навасом - СМИ
    09:21 24.07.2014
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    Cоглашение с 27-летним футболистом будет рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что интерес к голкиперу проявляет немецкая "Бавария", однако "Реалу" удалось переманить Наваса.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    Костариканец Навас признан лучшим футболистом матча со сборной Англии
    23:12 24.06.2014
    31Чемпионат мира по футболу 2014
    Коста-риканский голкипер Кейлор Навас признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором его команда сыграла вничью со сборной Англии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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