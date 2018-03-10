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    Никарагуа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    ЛГБТ-парад в Гондурасе
    Яркий ЛГБТ-парад в Никарагуа 
    17:59 29.06.2017
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    В среду состоялся ЛГБТ-парад в столице Никарауа Манагуа. Термин ЛГБТ призван подчеркнуть разнообразие "сексуальности и гендерной идентичности на основе культуры".
    Действующий лидер Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
    Ортега в четвертый раз вступил в должность президента Никарагуа
    03:48 11.01.2017
    93
    Даниэль Ортега пришел к президентству вместе с супругой Росарио Мурильо, которая вступает в должность вице-президента. Ортега, которому уже 71 год, в первый раз занял президентское кресло в 1985 году.
    Рикардо Майорге
    Экс-чемпиону мира по боксу Майорге разбили лицо на автозаправке
    08:45 25.12.2016
    508
    По данным СМИ, неизвестный напал на Рикардо Майоргу, бывшего чемпионом WBC и WBA, с битой и ударил его несколько раз, разбив 43-летнему боксеру лицо.
    Ураган Отто
    Ураган "Отто" разрушил более 100 домов в Никарагуа
    23:57 25.11.2016
    63
    Лидер общины поселка Марвин Ортис Вильчес заявил, что у них "полностью разрушено сто домов, потеряно все – урожай и личные вещи". При этом человеческих жертв не зафиксировано.
    Шторм Отто превратился в ураган
    Шторм "Отто" перерос в ураган 
    22:04 23.11.2016
    184
    Шторм "Отто", сформировавшийся над юго-западной частью Карибского моря, превратился в ураган. Ему присвоена первая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в пределах урагана достигает 33 м/с.
    Военные Никарагуа принимают участие в ликвидации последствий землетрясения. Архивное фото
    Землетрясение в Никарагуа: власти сообщили о пострадавших
    23:05 28.09.2016
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    Пока что единственной жертвой землетрясения стала пожилая женщина, умершая от испуга в городе Нагароре после начала подземных толчков. Ранения получили 11 человек в департаменте Леон.
    Никарагуа. Архивное фото
    В Никарагуа случилось землетрясение, есть разрушения
    21:36 28.09.2016
    91
    Все разрушенные здания находились в муниципии Ла-Пас-Сентро в департаменте Леон. О жертвах пока данных нет. Власти страны приняли решение приостановить занятия в школах Леона.
    Взрыв, вызванный пожаром в баке для хранения топлива, принадлежем Puma Energy Company в Пуэрто-Сандино, Леон, Никарагуа
    Мощный взрыв топлива в Никарагуа 
    23:23 19.08.2016
    131
    Причину пожара пока еще не удалось установить. По состоянию на утро пятницы топливо еще горело, местные жители были эвакуированы из окрестностей.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение произошло у берегов Никарагуа
    06:57 10.06.2016
    128
    Эпицентр подземных толчков находился в 120 километрах северо-западнее никарагуанской столицы Манагуа. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (ESCM), магнитуда землетрясения составляла 6,4.
    Женщина, инфицированная вирусом Зика. Архивное фото
    Экспансия лихорадки Зика: два случая заражения зафиксированы в Никарагуа
    04:35 28.01.2016
    129Вспышка вируса Зика
    По словам официального представителя правительства Росарио Мурильо, заболевшие – две жительницы столицы страницы, города Манагуа, в возрасте 23 и 41 лет.
    Вулкан в Никарагуа
    Вулкан в Никарагуа 
    15:58 03.12.2015
    202
    Жителей города Леон, который расположен всего в 35 километрах от вулкана, рассказали, что сначала ощутили толчки, а затем заметили столб дыма над Момотомбо.
    Цитрусы
    Крым предложил Никарагуа поставлять товары в РФ через порты полуострова
    15:55 11.11.2015
    108Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Российский министр промышленной политики Крыма Андрей Скрынник заявил, что "Крым может стать воротами в определенной степени для товаров из Никарагуа в Российскую Федерацию".
    Никарагуа. Архивное фото
    Посол Никарагуа в РФ намерен посетить Крым
    15:10 09.11.2015
    201Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к РФ, в связи с чем в отношении России был введен ряд санкций. Также Украина неоднократно призывала уважать ее территориальную целостность.
    Взрыв в студгородке в Харькове
    Фотоитоги 1 июля: взрывы в Харькове и паника в Греции из-за дефолта 
    19:29 01.07.2015
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    В Харькове ночью горожане слышали до шести сильных взрывов, один из которых произошел на территории студгородка. В Греции пенсионеры, охваченные паникой в связи с угрозой дефолта страны, осаждают банки и скупают продукты.
    Никарагуа. Архивное фото
    Обильные ливни затопили дом президента Никарагуа
    03:49 04.06.2015
    115Природные катаклизмы по всему миру.
    От сильных дождей пострадало имущество более чем 10 тысяч человек, затоплены девять больниц, пациенты которых были эвакуированы. СМИ сообщают, что буквально за два часа в Никарагуа выпала месячная норма осадков.
    Олесь Бузина
    Восход китайского солнца
    14:15 24.12.2014
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    В Никарагуа китайцы начали строительство канала - конкурента Панамскому, и это заявка на мировое лидерство. А ведь канал этот мог быть нашим, если бы не развалился Советский Союз.
    Никарагуа. Архивное фото
    В Никарагуа начинают строительство межокеанского канала
    02:01 22.12.2014
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    Путь из Атлантического в Тихий океан планируется как альтернатива уже существующему Панамскому каналу, расположенному на расстоянии всего 600 километров.
    Дожди в Манагуа
    До 22 человек увеличилось число погибших в результате ливней в Никарагуа
    01:44 19.10.2014
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    Правительство страны призвало никарагуанцев принимать меры предосторожности с учетом возможных последствий затяжного периода дождей.
    Дожди в Манагуа
    Девять человек погибли в Никарагуа из-за оползня
    03:59 18.10.2014
    66
    Трагедия произошла в столице страны - Манагуа. Оползень, вызванный непрекращающимися ливнями, обрушился на ограждение жилого квартала. Стена не выдержала и завалила сразу четыре дома.
    Президент Боливии Эво Моралес Айма
    Латиноамериканские лидеры поздравили Моралеса с победой на выборах в Боливии
    06:06 13.10.2014
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    Выборы состоялись в минувшее воскресенье, согласно данным exit polls, Моралес лидирует с результатом в 61% голосов.
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