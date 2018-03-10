Шторм "Отто", сформировавшийся над юго-западной частью Карибского моря, превратился в ураган. Ему присвоена первая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в пределах урагана достигает 33 м/с.
Эпицентр подземных толчков находился в 120 километрах северо-западнее никарагуанской столицы Манагуа. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (ESCM), магнитуда землетрясения составляла 6,4.
Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к РФ, в связи с чем в отношении России был введен ряд санкций. Также Украина неоднократно призывала уважать ее территориальную целостность.
В Харькове ночью горожане слышали до шести сильных взрывов, один из которых произошел на территории студгородка. В Греции пенсионеры, охваченные паникой в связи с угрозой дефолта страны, осаждают банки и скупают продукты.
От сильных дождей пострадало имущество более чем 10 тысяч человек, затоплены девять больниц, пациенты которых были эвакуированы. СМИ сообщают, что буквально за два часа в Никарагуа выпала месячная норма осадков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".