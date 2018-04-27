Число жертв протестов в Никарагуа превысило 60 человек

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. Число жертв недавних протестов в Никарагуа возросло до 63 человек, сообщил в четверг представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона.

Ранее сообщалось о 34 погибших. Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее.

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"То, что было, — это бойня над студентами, над народом Никарагуа", — приводит портал Nuevo Diario заявление Кармоны. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести.

Обосновывая новую цифру погибших, глава комиссии отметил, что ее сотрудники собрали и проанализировали данные по всем департаментам центральноамериканской страны.