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    Число жертв протестов в Никарагуа превысило 60 человек

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    Представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона назвал события в стране "бойней над студентами, над народом".
    Акция протеста в Никарагуа. Архивное фото
    REUTERS Oswaldo Rivas

    КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. Число жертв недавних протестов в Никарагуа возросло до 63 человек, сообщил в четверг представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона.

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    Взрывы, столкновения и задержания. Протесты в Ереване продолжаются

    Ранее сообщалось о 34 погибших. Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее.

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    "То, что было, — это бойня над студентами, над народом Никарагуа", — приводит портал Nuevo Diario заявление Кармоны. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести.

    Обосновывая новую цифру погибших, глава комиссии отметил, что ее сотрудники собрали и проанализировали данные по всем департаментам центральноамериканской страны.

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