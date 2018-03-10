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    Гватемала (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    В джунглях Гватемалы найден город майя
    В джунглях Гватемалы найден таинственный город майя
    18:00 02.02.2018
    484
    Город включает в себя около 60 тысяч различных построек. Здесь сохранились руины домов, дворцов, террас и дорог, а также сложных систем ирригации для орошения земель.
    В Гватемале автобус рухнул в пропасть
    В Гватемале автобус рухнул в пропасть: 15 погибших
    08:16 25.01.2018
    56
    По предварительным данным, трагедия произошла в департаменте Уэуэтенанго, когда водитель пытался переехать вброд вышедшую из берегов после сильных дождей речку.
    Пожар в центре реабилитации в Гватемале. На месте ЧП
    Гибель детей при пожаре в Гватемале: открылись шокирующие подробности
    01:55 10.03.2017
    116
    Трагедия в центре реабилитации унесла жизни 33 детей. По данным врачей, помимо погибших на месте 19 подростков, еще 14 скончались в больницах от полученных ожогов.
    В Гватемале произошел пожар в центре реабилитации жертв насилия
    Мощный пожар в центре жертв насилия в Гватемале: 22 жертвы
    10:01 09.03.2017
    48
    Как сообщается, трое подростков погибли в больнице от ожогов. Кроме того, 38 несовершеннолетних находятся под медицинским наблюдением. Опубликованы имена 12 погибших, все они были в возрасте от 14 до 16 лет.
    Альпинисты
    Группа туристов замерзла насмерть на вулкане в Гватемале
    17:40 09.01.2017
    458
    Как сообщили спасательные службы Гватемалы, туристы погибли, так как сильный ветер сорвал установленные ими палатки, лишив возможности укрыться от непогоды.
    Оползень в Гватемале
    В Гватемале жертвами оползня стали 9 человек, в том числе два ребенка
    08:47 08.09.2016
    47
    Как отмечается, после дождей, которые заливали страну во вторник, из-за недостатка дренажа вода накопилась и в итоге спровоцировала оползень. Всего в результате катаклизма пострадало около 50 человек и несколько зданий.
    Вид на Вулканы
    В Гватемале и Мексике извержение вулкана вызвало тревогу
    07:35 18.06.2016
    123
    В зоне вулкана отмечены сильные подземные толчки и выброс продуктов жизнедеятельности вулкана в близлежащих зонах. Власти ведут постоянный мониторинг ситуации.
    Республика Гватемала. Архивное фото
    Армия Белиза расстреляла семью гватемальцев - СМИ
    04:15 22.04.2016
    86
    Как отмечается, атака со стороны военнослужащих Белиза произошла в районе поселка Сан-Хосе-лас-Флорес в департаменте Петен. Они открыли огонь по семье, работавшей на своем земельном участке.
    Протесты в Гватемале
    Десятки человек ранены в ходе беспорядков в Гватемале
    07:24 18.02.2016
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    С раннего утра жители одного из районов пригорода столицы страны Вилья-Нуэва блокировали шоссе, ведущее к Тихому океану.
    Актер Джимми Моралес стал президентом Гватемалы
    Комедийный актер Моралес вступил в должность президента Гватемалы
    08:36 15.01.2016
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    Церемония инаугурации прошла в национальном театре в столице центральноамериканской страны, передает местное телевидение. Моралес принес присягу и получил президентскую ленту.
    Тюрьма. Архивное фото
    Заключенные двух тюрем в Гватемале взбунтовались и захватили заложников
    08:25 12.01.2016
    65
    По данным директора национальной полиции Нери Рамоса, в тюрьме "Фрайханес-1" бунтовщики сумели захватить в заложники 20 человек – директора учреждения и 19 охранников.
    В Гватемале активизировался вулкан Фуэго
    Извержение вулкана Фуэго в Гватемале 
    19:29 04.01.2016
    287Природные катаклизмы по всему миру.
    В западной части Гватемалы началось извержение одного из самых активных в этом регионе вулканов - Фуэго. На данный момент, как сообщают местные власти, пока необходимости в эвакуации нет.
    Тюрьма. Архивное фото
    В ходе бунта в переполненной тюрьме в Гватемале погибли восемь заключенных
    21:40 01.01.2016
    122
    Перед тем, как полиция взяла ситуацию под контроль, пострадали 24 заключенных. По данным министерства внутренних дел Гватемалы, в тюрьме, рассчитанной на 146 человек, содержится 944 заключенных.
    Доллары
    Экс-генсек Федерации футбола Гватемалы не признал вину по делу о коррупции в ФИФА
    07:23 01.01.2016
    28Скандал в ФИФА-УЕФА
    Трухильо является одним из десятков фигурантов дела о коррупции в ФИФА, которое расследуют власти США. Трухильо был арестован 4-го декабря, когда находится на круизном лайнере, местонахождение которого не уточняется.
    Известный комик побеждает на выборах президента в Гватемале. Видео
    Известный комик выиграл выборы президента в Гватемале 
    08:10 26.10.2015
    168
    Актер Джимми Моралес одержал победу по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов президента Гватемалы. По данным высшего избирательного трибунала, он набрал почти 69% голосов по итогам подсчета данных с 95% избирательных участков.
    Оползень в Гватемале
    Оползень в Гватемале: число жертв превысило 130 человек
    03:47 05.10.2015
    553Природные катаклизмы по всему миру.
    Сейчас работы на месте трагедия приостановлены из-за наступления вечера и дождливой погоды, которая может спровоцировать новые обвалы. Спасатели отмечают, что с каждым часом надежда на обнаружение оставшихся под завалами живых людей уменьшается.
    Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР
    Хроника 3 октября: отвод вооружения в Донбассе, ночные взрывы в Донецке
    10:41 04.10.2015
    2284Донбасс - Минск: отвод вооружений
    В зоне АТО соблюдается режим перемирия - в Донбассе приступили к отводу вооружения. При этом жители Донецка сообщили о серии взрывов в нескольких районах города, кроме того беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелое вооружение поблизости от Мариуполя.
    Флаг Гватемалы
    Число жертв оползня в Гватемале достигло 56 человек
    00:33 04.10.2015
    24Природные катаклизмы по всему миру.
    Поток земли и камней полностью разрушил район Кабрай-2 этого поселка. Причиной трагедии стали проливные дожди, приведшие к сходу оползня с близлежащего холма. На данный момент пропавшими без вести числятся еще 350 человек.
    Гватемала - столица Республики Гватемала
    Суд в Гватемале заморозил счета экс-президента
    22:59 10.09.2015
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    По решению судьи, были блокированы пять счетов в национальной валюте на 5,2 миллиона кетцалей (около 675 тысяч долларов) и отдельный валютный счет на 22,7 тысячи долларов.
    Полиция Гватемалы. Архивное фото
    Экс-президент Гватемалы взят под стражу - суд
    01:44 09.09.2015
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    В Гватемале суд арестовал Отто Переса Молину, которого прокуратура обвиняет в преступном сговоре, контрабанде и взяточничестве при создании преступной схемы в таможне страны.
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