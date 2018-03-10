Как сообщается, трое подростков погибли в больнице от ожогов. Кроме того, 38 несовершеннолетних находятся под медицинским наблюдением. Опубликованы имена 12 погибших, все они были в возрасте от 14 до 16 лет.
Как отмечается, после дождей, которые заливали страну во вторник, из-за недостатка дренажа вода накопилась и в итоге спровоцировала оползень. Всего в результате катаклизма пострадало около 50 человек и несколько зданий.
Трухильо является одним из десятков фигурантов дела о коррупции в ФИФА, которое расследуют власти США. Трухильо был арестован 4-го декабря, когда находится на круизном лайнере, местонахождение которого не уточняется.
Актер Джимми Моралес одержал победу по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов президента Гватемалы. По данным высшего избирательного трибунала, он набрал почти 69% голосов по итогам подсчета данных с 95% избирательных участков.
Сейчас работы на месте трагедия приостановлены из-за наступления вечера и дождливой погоды, которая может спровоцировать новые обвалы. Спасатели отмечают, что с каждым часом надежда на обнаружение оставшихся под завалами живых людей уменьшается.
В зоне АТО соблюдается режим перемирия - в Донбассе приступили к отводу вооружения. При этом жители Донецка сообщили о серии взрывов в нескольких районах города, кроме того беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелое вооружение поблизости от Мариуполя.
Поток земли и камней полностью разрушил район Кабрай-2 этого поселка. Причиной трагедии стали проливные дожди, приведшие к сходу оползня с близлежащего холма. На данный момент пропавшими без вести числятся еще 350 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".