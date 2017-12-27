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    Самолет вернулся в Лос-Анджелес из-за перепутавшего рейсы пассажира

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    На борту вернувшегося самолета находился известный американский исполнитель Джон Ледженд и его жена - модель Крисси Тейген.
    Аэропорт Токио
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Лос-Анджелеса в Токио, развернулся после четырех часов в пути и вернулся в пункт вылета после того как выяснилось, что на борту находится незарегистрированный пассажир, сообщает телеканал CBS.

    "Во время полета члены экипажа узнали, что один из пассажиров сел не на тот рейс, и уведомили пилота. В рамках политики безопасности авиакомпании первый пилот решил вернуться в аэропорт вылета, где пассажир покинул самолет", — сообщили телеканалу в All Nippon Airways.

    Компания принесла извинения всем пассажирам за доставленные неудобства. Обстоятельства произошедшего и причины допущенной ошибки выясняются. Общее время в полете из Лос-Анджелеса в Токио составляет 11 часов, самолет провел в воздухе около 8 часов. Рейс перенесли на среду.

    На борту находился американский исполнитель Джон Ледженд с супругой — моделью Крисси Тейген. Она рассказала, что неназванный пассажир смог сесть в самолет по билету компании United Airlines. Сообщается также, что сидевших рядом с ним людей допросили правоохранители.

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