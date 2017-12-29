На Мальте самолет сдуло ветром в здание

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. На Мальте самолет врезался в стену здания после того, как сильные ветры сдули его с места стоянки. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Нос частного воздушного судна "спрятался" в соседнем здании Международного аэропорта Мальты недалеко от Валлетты", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли экстренные службы, однако в результате инцидента никто не пострадал. На момент аварии в самолете никого не было.

Несколько дней назад в аэропорту "Борисполь" произошло ЧП. Самолет сошел с полосы.