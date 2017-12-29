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29.12.201710:05
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    В мире

    На Мальте самолет сдуло ветром в здание

    (обновлено: )76
    На место происшествия прибыли экстренные службы, однако в результате инцидента никто не пострадал. На момент аварии в самолете никого не было.
    Работа авиадиспетчеров. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. На Мальте самолет врезался в стену здания после того, как сильные ветры сдули его с места стоянки. Об этом сообщает ВВС Украина.

    "Нос частного воздушного судна "спрятался" в соседнем здании Международного аэропорта Мальты недалеко от Валлетты", — говорится в сообщении.

    На место происшествия прибыли экстренные службы, однако в результате инцидента никто не пострадал. На момент аварии в самолете никого не было.

    Несколько дней назад в аэропорту "Борисполь" произошло ЧП. Самолет сошел с полосы.

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