КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Террористы подбили сирийский военный самолет в окрестностях города Хама, пилот погиб, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"Военный самолет потерпел крушение в окрестностях Хамы после того, как его подбили террористы, пилот погиб", — сообщил источник.

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По итогам завершившегося восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдет там же 19-20 января. Порядка 40 группировок вооруженной оппозиции Сирии в понедельник выступили против проведения конгресса национального диалога в Сочи и заявили о приверженности требованию ухода президента САР Башара Асада.