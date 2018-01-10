Аэропорт Варшавы закрыли из-за аварийной посадки самолета

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Самолет марки Bombardier совершил аварийное приземление в аэропорту Варшавы, у него не вышла передняя стойка шасси, сообщает радиостанция RMF FM.

"Из предварительной информации следует, что в самолете не вышло переднее шасси", — говорится в сообщении.

Facebook Борислава Березы Аварийная посадка самолета в аэропорту Варшавы

По имеющейся информации, на борту лайнера, следовавшего рейсом из Кракова в Варшаву, было 59 пассажиров и четыре члена экипажа.

В результате аварийной посадки жертв и пострадавших нет, однако из-за ЧП аэропорт Варшавы был закрыт.

Смотрите также: Аварийная посадка самолета-амфибии PBY Catalina в голландском аэропорту