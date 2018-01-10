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    Аэропорт Варшавы закрыли из-за аварийной посадки самолета

    (обновлено: )93
    На борту лайнера, следовавшего рейсом из Кракова в Варшаву, было 59 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате аварийной посадки жертв и пострадавших нет.
    Аварийная посадка самолета в аэропорту Варшавы
    PAP

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Самолет марки Bombardier совершил аварийное приземление в аэропорту Варшавы, у него не вышла передняя стойка шасси, сообщает радиостанция RMF FM.

    "Из предварительной информации следует, что в самолете не вышло переднее шасси", — говорится в сообщении.

    Facebook Борислава Березы
    Аварийная посадка самолета в аэропорту Варшавы

    По имеющейся информации, на борту лайнера, следовавшего рейсом из Кракова в Варшаву, было 59 пассажиров и четыре члена экипажа.

    В результате аварийной посадки жертв и пострадавших нет, однако из-за ЧП аэропорт Варшавы был закрыт. 

    Смотрите также: Аварийная посадка самолета-амфибии PBY Catalina в голландском аэропорту

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