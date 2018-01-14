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    Фотоленты

    Самолет с пассажирами скатился с обрыва в Турции. Появились фото

    (обновлено: )77102
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    airporthaber.com
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    airporthaber.com
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    airporthaber.com/
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    airporthaber.com/
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    airporthaber.com/
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    airporthaber.com/

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    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта

    Самолет, на борту которого находились более 160 человек, выехал со взлетно-посадочной полосы аэропорта турецкого города Трабзон и скатился с обрыва минувшей ночью, воздушная гавань уже возобновила работу, сообщает в воскресенье агентство Anadolu.

    На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что самолет остановился на середине склона, зависнув над Черным морем.

    Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, были эвакуированы. Пострадавших нет.

    Спасательные службы предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Выясняются причины ЧП.

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