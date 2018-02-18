Врезался в гору. Стали известны подробности крушения самолета в Иране

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Самолет иранской авиакомпании Aseman Airlines, в воскресенье разбившийся в Иране, врезался в гору, в районе происшествия наблюдались неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в авиакомпании Aseman Airlines, передает агентство Mehr.

Как передает агентство ISNA, воздушное судно менее месяца назад было вынуждено совершить аварийную посадку из-за технической неполадки.

По его данным, самолет во время одного из полетов в конце января столкнулся с техническими неполадками. Произошло это 25 января, когда он вылетел из столичного аэропорта Мехрабад, но спустя некоторое время был вынужден вернуться из-за неисправности.

После этого, как отмечает агентство, неисправность устранили, и самолет продолжил осуществлять полеты до 19 февраля дня, когда с 66 пассажирами потерпел крушение, врезавшись в один из горных хребтов в центральной части Ирана.

Официальный представитель перевозчика Мохаммад Таги Табатабаи отметил, что самолет ATR 72 исчез с радаров примерно в 8.52 по местному времени (7.22 по Киеву). После проведения поисковой операции, по его словам, самолет был найден около горного хребта Дена, в районе происшествия была плохая погода.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, врезавшегося в хребет Дена, находились 66 человек, среди которых 60 пассажиров, в том числе один ребенок, экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета. По данным авиакомпании, все они погибли.

Агентство Mehr отмечает, что самолету на момент крушения было 20 лет. По данным телекомпании Press TV, первый полет воздушное судно совершило 24 года и 4 месяца назад. На месте происшествия продолжается поисковая операция, погодные условия осложняют работу специалистов.