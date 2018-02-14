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    В районе крушения Ан-148 в Подмосковье нашли 2070 обломков

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России (32)

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    Представитель оперативного штаба на месте крушения Ан-148 сообщил РИА Новости, что по состоянию на утро среды в районе катастрофы найдены 2,07 тысячи обломков.
    Вывоз фрагментов самолета Ан-148 с места крушения в Подмосковье
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Почти 2,1 тысячи обломков самолета Ан-148 обнаружили после расширения зоны поиска в районе крушения в Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Трагедия Ан-148: киевляне несут цветы к посольству России

    "По состоянию на утро среды, в районе катастрофы Ан-148 найдены 2,07 тысячи обломков", — сказал собеседник агентства.

    Смотрите также: Поисковая операция на месте крушения Ан-148

    По данным МЧС, в поисковой операции активно используются беспилотники, снегоходы, а также специализированная спасательная техника повышенной проходимости, автокраны, экскаваторы и бульдозеры. На месте авиакатастрофы сейчас работает группировка общей численностью 1,12 тысячи человек и 199 единиц техники.

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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