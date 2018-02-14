В районе крушения Ан-148 в Подмосковье нашли 2070 обломков

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Почти 2,1 тысячи обломков самолета Ан-148 обнаружили после расширения зоны поиска в районе крушения в Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на утро среды, в районе катастрофы Ан-148 найдены 2,07 тысячи обломков", — сказал собеседник агентства.

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По данным МЧС, в поисковой операции активно используются беспилотники, снегоходы, а также специализированная спасательная техника повышенной проходимости, автокраны, экскаваторы и бульдозеры. На месте авиакатастрофы сейчас работает группировка общей численностью 1,12 тысячи человек и 199 единиц техники.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.