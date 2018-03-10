Трампу как президенту необходимо думать о выгоде для своей страны, а еще Трампу нравится совершать сделки, так что не исключено, что он надеется на сделки по Южно-Китайскому морю, отмечает китайский профессор Су Хао.
По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено. Самолет выполнял "обычный полет" во время прохода авианосца через море Сулавеси.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".