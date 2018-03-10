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    Карл Винсон (авианосец)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Авианосец Карл Винсон
    Авианосец США "Карл Винсон" вошел в Японское море - СМИ
    20:07 29.04.2017
    243Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно информации, ударная авианосная группа прошла через Цусимский пролив в сопровождении эсминцев сил самообороны Японии, проводивших совместные морские учения.
    USS Carl Vinson (CVN-70)
    Операция флота США в акватории Южно-Китайского моря. Мнение эксперта
    09:28 28.04.2017
    187Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Трампу как президенту необходимо думать о выгоде для своей страны, а еще Трампу нравится совершать сделки, так что не исключено, что он надеется на сделки по Южно-Китайскому морю, отмечает китайский профессор Су Хао.
    USS Carl Vinson (CVN-70)
    Учения ВМС Японии и авианосца США "Карл Винсон" начались в Тихом океане
    05:56 23.04.2017
    373Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации Морских сил самообороны Японии, в учениях принимают участие эскадренные миноносцы "Самидарэ" и "Асигара", со стороны США – авианосец "Карл Винсон" и другие корабли.
    Авианосец Карл Винсон
    Истребитель F-18 с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение
    23:29 21.04.2017
    939Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено. Самолет выполнял "обычный полет" во время прохода авианосца через море Сулавеси.
    USS Carl Vinson (CVN-70)
    США неожиданно развернули к берегам Кореи авианосец "Карл Винсон"
    06:08 10.04.2017
    1302Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В группу входят помимо авианосца Carl Vinson два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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