ВВС Израиля сообщили подробности, из-за чего был сбит F-16 над Сирией

пресс-служба ЦАХАЛа

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Экипаж израильского истребителя, сбитого сирийской ракетой, допустил "профессиональную ошибку", продолжив выполнять задание вместо того, чтобы сосредоточиться на самообороне, сказано в выводах комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил страны 10 февраля.

В тот день F-16 был поражен огнем с земли, когда участвовал в налете на Сирию. Оба члена его экипажа — пилот и штурман — успели катапультироваться над своей территорией.

"Экипаж допустил профессиональную ошибку, предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя. Их действия не соответствуют стандартным инструкциям поведения под огнем противника", — говорится в документе. Его авторы подчеркивают, что летчики были своевременно оповещены об обстреле с земли.

Решение экипажа покинуть подбитый самолет признано правильным. Пилот был тяжело ранен и все еще остается на лечении. Штурман пострадал менее серьезно и уже вернулся в строй.

Военные говорят, что это первый израильский военный самолет, который потерян от огня с земли с 1982 года. Истребитель участвовал в налете на авиабазу у сирийской Пальмиры, откуда, как утверждают израильтяне, был запущен беспилотный летательный аппарат иранского производства, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства. После потери F-16 ВВС Израиля атаковали еще дюжину целей в соседней стране, включая батареи ПВО под Дамаском.