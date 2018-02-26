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    ВВС Израиля сообщили подробности, из-за чего был сбит F-16 над Сирией

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (426)

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    Согласно заявлению комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил Израиля 10 февраля, экипаж допустил профессиональную ошибку, "предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".
    ВВС Израиля. Архивное фото
    пресс-служба ЦАХАЛа

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Экипаж израильского истребителя, сбитого сирийской ракетой, допустил "профессиональную ошибку", продолжив выполнять задание вместо того, чтобы сосредоточиться на самообороне, сказано в выводах комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил страны 10 февраля.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    В тот день F-16 был поражен огнем с земли, когда участвовал в налете на Сирию. Оба члена его экипажа — пилот и штурман — успели катапультироваться над своей территорией.

    "Экипаж допустил профессиональную ошибку, предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя. Их действия не соответствуют стандартным инструкциям поведения под огнем противника", — говорится в документе. Его авторы подчеркивают, что летчики были своевременно оповещены об обстреле с земли.

    Решение экипажа покинуть подбитый самолет признано правильным. Пилот был тяжело ранен и все еще остается на лечении. Штурман пострадал менее серьезно и уже вернулся в строй.

    Военные говорят, что это первый израильский военный самолет, который потерян от огня с земли с 1982 года. Истребитель участвовал в налете на авиабазу у сирийской Пальмиры, откуда, как утверждают израильтяне, был запущен беспилотный летательный аппарат иранского производства, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства. После потери F-16 ВВС Израиля атаковали еще дюжину целей в соседней стране, включая батареи ПВО под Дамаском.

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