США перебросили в Эстонию 12 истребителей

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 14 января, в Эстонии на авиабазу в Эмари приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США, чтобы принять участие в международных учениях, сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии.

Истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы Толедо, не делая остановок по пути.

По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений – отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии.

Учения будут длиться до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявлял, что Россия в ходе учений "Запад-2017" "оттачивала навыки для ведения полномасштабной войны против НАТО".