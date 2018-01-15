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    В мире

    США перебросили в Эстонию 12 истребителей

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (306)

    (обновлено: )10104
    По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений – отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях.
    В Эстонию прибыли 12 истребителей F-16 США
    ERR

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина.  В воскресенье, 14 января, в Эстонии на авиабазу в Эмари приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США, чтобы принять участие в международных учениях, сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии.

    Государственный флаг Эстонии
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    Истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы Толедо, не делая остановок по пути.

    По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений – отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии.

    Учения будут длиться до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.

    Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявлял, что Россия в ходе учений "Запад-2017" "оттачивала навыки для ведения полномасштабной войны против НАТО".

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