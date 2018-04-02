В США научились дистанционно сажать истребители на авианосец

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. ВМС США провели испытания новой системы управления посадкой истребителей на палубу авианосцев, сообщает Flightglobal.

Во время испытаний офицер посадки, находящийся на борту авианосца "Авраам Линкольн", принял на себя управление истребителем F/A-18E Super Hornet и успешно посадил его на палубу корабля. Систему управления посадкой также испытали в режиме касания с уходом на второй круг, при котором истребитель заходил на посадку, касался палубы, а затем снова взлетал.

В настоящее время существует несколько систем управления посадкой палубных истребителей. Простейшие из них — оптические — позволяют летчику заходящего на посадку истребителя по световым сигналам определять правильный крен самолета относительно палубы и верный угол снижения. Более сложные системы передают на истребитель указания по сбросу скорости и маневрированию, причем некоторые модернизированные самолеты могут следовать этим указаниям в автоматическом режиме без участия летчика.

Новая система получила название ATARI (Aircraft Terminal Approach Remote Inceptor, терминал дистанционного ведения летательных аппаратов на посадку). Ее разработка велась с 2016 года. В 2017 году оборудованием ATARI оснастили несколько истребителей F/A-18E/F. До сих пор испытания системы проводились только на суше. Она позволяет офицерам посадки использовать дистанционное управление для посадки палубных самолетов. Причем управление осуществляется вплоть до полной остановки летательного аппарата.

Смотрите также: Турецкие и украинские корабли покинули порт Одессы для учений

Систему ATARI разрабатывали специально по заказу ВМС США для управления посадкой палубных беспилотных летательных аппаратов в случае плотного воздушного движения или при сбое их бортового оборудования. Новая система может быть использована и для ведения на посадку самолетов, чьи летчики по той или иной причине потеряли ориентацию в пространстве или сознание. ATARI постоянно ведет обмен данными с самолетами, оснащенными соответствующим оборудованием. Она способна перехватывать управление на дальности до 9,3 километра.

Морские испытания системы, состоявшиеся в конце марта 2018 года, проводились при среднем волнении моря и были признаны успешными. В ближайшее время специалисты намерены провести анализ данных, полученных во время испытаний, а затем провести новые проверки. Пока что командование ВМС США не планирует повсеместное развертывание ATARI.

Ранее сообщалось, что новейший авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 миллиарда фунтов Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности.