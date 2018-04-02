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    В США научились дистанционно сажать истребители на авианосец

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    По информации СМИ, новая система получила название ATARI (Aircraft Terminal Approach Remote Inceptor, терминал дистанционного ведения летательных аппаратов на посадку). Ее разработка велась с 2016 года.
    В США испытали дистанционное управление посадкой истребителей на авианосец
    Facebook USS Lincoln

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. ВМС США провели испытания новой системы управления посадкой истребителей на палубу авианосцев, сообщает Flightglobal.

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    Во время испытаний офицер посадки, находящийся на борту авианосца "Авраам Линкольн", принял на себя управление истребителем F/A-18E Super Hornet и успешно посадил его на палубу корабля. Систему управления посадкой также испытали в режиме касания с уходом на второй круг, при котором истребитель заходил на посадку, касался палубы, а затем снова взлетал.

    В настоящее время существует несколько систем управления посадкой палубных истребителей. Простейшие из них — оптические — позволяют летчику заходящего на посадку истребителя по световым сигналам определять правильный крен самолета относительно палубы и верный угол снижения. Более сложные системы передают на истребитель указания по сбросу скорости и маневрированию, причем некоторые модернизированные самолеты могут следовать этим указаниям в автоматическом режиме без участия летчика.

    Новая система получила название ATARI (Aircraft Terminal Approach Remote Inceptor, терминал дистанционного ведения летательных аппаратов на посадку). Ее разработка велась с 2016 года. В 2017 году оборудованием ATARI оснастили несколько истребителей F/A-18E/F. До сих пор испытания системы проводились только на суше. Она позволяет офицерам посадки использовать дистанционное управление для посадки палубных самолетов. Причем управление осуществляется вплоть до полной остановки летательного аппарата.

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    Систему ATARI разрабатывали специально по заказу ВМС США для управления посадкой палубных беспилотных летательных аппаратов в случае плотного воздушного движения или при сбое их бортового оборудования. Новая система может быть использована и для ведения на посадку самолетов, чьи летчики по той или иной причине потеряли ориентацию в пространстве или сознание. ATARI постоянно ведет обмен данными с самолетами, оснащенными соответствующим оборудованием. Она способна перехватывать управление на дальности до 9,3 километра.

    Морские испытания системы, состоявшиеся в конце марта 2018 года, проводились при среднем волнении моря и были признаны успешными. В ближайшее время специалисты намерены провести анализ данных, полученных во время испытаний, а затем провести новые проверки. Пока что командование ВМС США не планирует повсеместное развертывание ATARI.

    Ранее сообщалось, что новейший авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 миллиарда фунтов Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности.

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