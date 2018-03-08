наверх
08.03.201808:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Черное море вошло судно ВМС США

    (обновлено: )11701
    На борту большого десантного корабля "Оук Хилл" находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов. Судно направляется к берегам Румынии.
    ВМС США
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В акватории Черного моря вошел большой десантный корабль-док ВМС США "Оук Хилл", сообщает пресс-служба американского Шестого оперативного флота.

    Обучение украинских военнослужащих канадскими инструкторами по программе UNIFIER на Яворовском полигоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Le Temps: Украинские военные проходят американскую школу

    На борту "Оук Хилл" находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов. Судно направляется к берегам Румынии.

    Корабль Шестого оперативного флота ВМС США примет участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018) с 8 по 15 марта, которые начинаются в районе румынского порта Констанца. Планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

    "Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", – заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан.

    Ранее сообщалось, что в Украине в июле пройдут Международные учения Sea Breeze-2018. Учения состоятся в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Запланировано прибытие в Одессу большого флагманского корабля 6-го флота США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие