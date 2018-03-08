В Черное море вошло судно ВМС США

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В акватории Черного моря вошел большой десантный корабль-док ВМС США "Оук Хилл", сообщает пресс-служба американского Шестого оперативного флота.

На борту "Оук Хилл" находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов. Судно направляется к берегам Румынии.

Корабль Шестого оперативного флота ВМС США примет участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018) с 8 по 15 марта, которые начинаются в районе румынского порта Констанца. Планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", – заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан.

Ранее сообщалось, что в Украине в июле пройдут Международные учения Sea Breeze-2018. Учения состоятся в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Запланировано прибытие в Одессу большого флагманского корабля 6-го флота США.