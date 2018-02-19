МИД объяснил, почему корабли ВМС в Крыму не фигурируют в иске против РФ

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Корабли ВМС Украины, находящиеся в Крыму, не фигурирует в иске Украины против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Нет, там не фигурирует вопрос никакой военной техники, поскольку мы также делали свои оговорки, что эта конвенция не распространяется на военные вопросы. Кроме того, есть еще конвенция 1907 года, которая определяет право ведения сухопутной войны, и по ней государство-оккупант, в принципе, несет ответственность только за имущество, которое не связано с оружием", — сказала Зеркаль в эфире "5 канала".

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Дипломат пояснила, что в отношении оружия, "оно выведено за рамки международного права".

"Если говорить о том, что мы там потеряли еще действительно (корабли — Ред.), мы можем рассчитывать на какую-то компенсацию, то это может рассматриваться потом только в рамках реституции, связанной с оккупацией, агрессией, с остальными действиями (России) на территории Украины", — отметила она.

В начале января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они, по его словам, и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам российского президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

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На прошлой неделе первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль, РФ должна вернуть Киеву корабли из Крыма, предварительно их отремонтировав. По его словам, "Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.