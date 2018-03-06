Le Temps: Украинские военные проходят американскую школу

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Полигон Яворов, находящийся на западе Украины, — это одно из самых секретных мест страны, о котором ходит множество слухов. И это неспроста. С 2015 года здесь, на бывшей базе советской армии времен холодной войны, размещены американские солдаты", — пишет Le Temps.

"Десятки солдат тренируются здесь, в лесу, посреди зимы. "Первый отряд, стройся! Второй — чуть дальше. Переводчики, начинаем". Английский и украинский языки смешиваются. Объявляются последние инструкции. Вражеская цель находится где-то за деревьями", — говорится в статье.

"Командир взвода, за мной, — командует сержант Джефф Леггетт. - Вперед, выполняем задачу!" "Все приехали сюда для того, чтобы учиться. Завтра мы будем повторять те же самые упражнения дважды, трижды, и в реальных условиях", — говорит сержант.

"Трещат пулеметы, и через несколько минут противник нейтрализован. Украинский взвод сержанта Джеффа Леггетта из 45-й пехотной бригады занимает оставшуюся часть дома, который напоминает дома Донбасса. Только настоящий фронт расположен более чем в 1 000 километров, до польской границы — меньше 15-ти, а огонь этим утром ведется холостыми", — продолжает корреспондент швейцарской газеты.

Во время разбора полетов сержант предупреждает: "Если кто-то из ваших допускает ошибку, вам придется с этим смириться. Даже если он тут всего несколько дней. Здесь все учатся. Завтра мы будем снова отрабатывать упражнения два, три раза в реальных условиях". Отдых. Забравшись на рычащие БМП, украинские солдаты стреляют в воздух.

"Я им уже десятый раз твержу, что боеприпасы нужно экономить", — смеется Джефф Леггетт, отправляясь с коллегами-инструкторами в Международный центр миротворчества и безопасности в Яворове.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Вождение боевой машины во время имитации боевых действий на Яворовском полигоне в Львовской области

"Это единственная украинская военная база, которая открыта для войск НАТО во время ежегодных военных учений "Быстрый трезубец", а также на протяжении всего года в рамках программы, которая призвана кардинально изменить подготовку украинской армии", — напоминает Le Temps.

Постоянное присутствие американских и канадских солдат

"В Яворове учат не войне, а тому, как лучше вести ее. Многие из участвующих в учениях солдат уже прошли через Донбасс, как, например, 25-летний Сергей из 72-й механизированной бригады, участвовавший в решающем кровопролитном бою в Дебальцево в 2015 году", — отмечается в публикации.

"Никогда не поздно учиться, нам предстоит долгий путь, чтобы достичь такого же уровня, как у американцев. Кроме того, нам очень нужны новые офицеры", — говорит Сергей.

"За три года база в Яворове стала местом постоянной дислокации 200 американских и 250 канадских солдат, у которых есть собственная территория, столовая, спортзал и жилые помещения. В этом году здесь также присутствуют литовцы, а иногда в центр приезжают британские военные из Королевской военной академии в Сандхерсте (Sandhurst) и проводят здесь осмотр украинских войск", — пишет швейцарская газета.

"В 2015 году украинцы обратились за помощью, и канадцы первыми дали согласие, — говорит майор Джефф Дей, заместитель командира 2-й механизированной бригады Канады, сидя в баре канадских солдат. - Сейчас это уже пятая ротация: всего здесь побывали 1 000 канадских солдат. Нам было поручено разработать программу подготовки младшего командного состава".

Канадская программа весьма разнообразна: тактические занятия, артиллерийская подготовка, применение бронетехники, подготовка военной полиции, логистика, медицинская помощь, говорится в статье.

"Украина столкнулась с новым типом гибридной войны, и мы делимся с ней нашим опытом, полученным в Афганистане", — продолжает канадский офицер, в то время как его инструкторы сопровождают на стрельбище 73 украинских солдат.

"Семь канадских инструкторов работают с семью украинскими коллегами, двое из которых ветераны войны в Афганистане. Вторая половина дня отведена тактическим занятиям небольших подразделений, а также стрельбам с Ак-47 и ПКМ", — пишет Le Temps.

"У большинства наших учеников уже есть боевой опыт. Это профессиональные, грамотные и готовые учиться солдаты. Они серьезно настроены, потому что у некоторых на глазах погибли товарищи", — говорит канадский сержант Рауль Захара.

"Главная проблема — это младший командный состав. По российской традиции, все решения принимаются наверху большой группой офицеров, тогда как мы в Канаде ценим личную инициативу. Украинцам нужно любой ценой сформировать эффективный сержантский корпус. На сегодняшний момент они не готовы вступить в НАТО, понадобится еще 10-15 лет", — продолжает Рауль Захара.

Новая система

Лейтенант Виталий Ильик, не один месяц прослуживший в 36-й бригаде морской пехоты, элитном подразделении, который удерживает фронт у Мариуполя, говорит с энтузиазмом об этих учениях: "Очень интересно смотреть, как у американцев действует субординация. В советской армии не было промежуточных званий, и это привело к алкоголизму и деградации в ее рядах. Сегодня мы хотим изменить эту модель".

Украинская армия создает новую систему.

"Пятнадцать лет назад наша армия обучала менее 1 000 курсантов в год, сейчас мы обучаем от 3 000 до 4 000 человек", — говорит полковник Антон Миронович. - Нам нужны не только физически развитые, но и умные ребята, такие как французы из академии Сен-Сир (Saint-Cyr)".

Горящая земля

"С 2015 года более 6 000 солдат и кадетов прошли подготовку у американских инструкторов. Капитан Кайла Кристофер, офицер связи, готовит в своем кабинете запланированное на зиму прибытие смены из Нью-Йорка", — пишет корреспондент швейцарской газеты.

"Наша работа не связана с конфликтом. Мы хотим поддержать Украину в ее стремлении к взаимодействию с силами НАТО", — утверждает она.

Кайла признает, что боевой опыт украинцев в гибридной войне на Донбассе помогает американским военным и она считает, что прогресс налицо: "Их уровень сильно вырос. Их инструкторы и сержанты стали серьезнее. Замечательно, что они проводят такие реформы, одновременно сражаясь на настоящей войне".