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    Общество

    Инструкторы из Британии начали готовить ВСУ к боевым действиям в городе

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    По данным Минобороны, иностранные инструкторы сотрудничают с Минобороны Украины в рамках операции ORBITAL и уже провели немало разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.
    Украинские десантники участвуют в двухмесячных практических занятиях, которые проводят инструкторы НАТО
    Минобороны Украины, facebook

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Британские инструкторы начали двухнедельный этап подготовки украинских военных правоохранителей, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.

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    По данным ведомства, иностранные инструкторы сотрудничают с Минобороны Украины в рамках операции ORBITAL и уже провели немало разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.

    "В течение двух недель на базе учебного центра военной службы правопорядка в ВС Украины инструкторы из Великобритании будут тренировать более 30 слушателей, которые будут совершенствовать профессиональное мастерство, приобретать новые знания и навыки по ведению оборонных действий в городских условиях", — говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, в 2015 году правительство Великобритании приняло решение о формировании тренировочной группы британских инструкторов (операция ORBITAL) и направлении военного персонала на Украину для предоставления помощи в развитии возможностей ВС Украины. По данным ведомства, начиная с марта 2015 года, с участием британских инструкторов подготовлены более 5 тысяч 500 военнослужащих ВС Украины.

    В декабре минувшего года Минобороны Украины сообщало, что разработан проект закона о военной полиции. Законопроект предполагает, что военная полиция будет иметь более широкие права, чем существующая служба военного правопорядка в армии. Изменения касаются предоставления полиции права на проведение досудебного расследования, регламентируются вопросы проведения служебных расследований, определяются задачи дорожно-комендантской службы, режимной службы, которая выполняется представителями военной службы на базах, арсеналах, складах.

    Ранее сообщалось, что инструкторы 27-й пехотной бригады боевой группы армии США прибыли на Яворовский полигон, который расположен во Львовской области.

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