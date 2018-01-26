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    Общество

    В Украину прибыла самая большая миссия канадских военных инструкторов

    (обновлено: )10802
    Руководитель канадской военной тренировочной миссии в Украине Кристофер Ривз сообщил, что на данный момент прибывшая миссия канадских инструкторов стала самой многочисленной.
    В Украину прибыли канадские военные инструкторы
    @LColKrisReeves

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Пятьдесят канадских военных инструкторов прибыли на Украину в рамках операции UNIFIER по обучению украинских военнослужащих, сообщил в пятницу посол Канады в Киеве Роман Ващук.

    В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области не первый год в рамках канадской миссии UNIFIER проходит подготовка украинских военнослужащих. Туда регулярно приезжают канадские инструкторы для обучения украинских коллег.

    "Усиливаем наше канадское присутствие – дополнительно 50 военных прибыли для UNIFIER. Поддерживаем министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", — написал канадский посол на своей странице в Twitter.

    При этом руководитель канадской военной тренировочной миссии в Украине Кристофер Ривз также в Twitter отметил, что на данный момент она стала самой многочисленной.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Канада решила продлить мандат военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине до 2019 года. По данным президента, обучение прошли более 5 тысяч военнослужащих ВС Украины, подготовлено более 160 снайперов, а 120 военнослужащих прошли обучение по тактической медицине.

    Операцию UNIFIER правительство и Вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входит Украина, США, Канада и Великобритания.

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