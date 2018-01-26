В Украину прибыла самая большая миссия канадских военных инструкторов

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Пятьдесят канадских военных инструкторов прибыли на Украину в рамках операции UNIFIER по обучению украинских военнослужащих, сообщил в пятницу посол Канады в Киеве Роман Ващук.
В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области не первый год в рамках канадской миссии UNIFIER проходит подготовка украинских военнослужащих. Туда регулярно приезжают канадские инструкторы для обучения украинских коллег.
"Усиливаем наше канадское присутствие – дополнительно 50 военных прибыли для UNIFIER. Поддерживаем министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", — написал канадский посол на своей странице в Twitter.
Підсилюємо нашу 🇨🇦 присутність — додаткових 50 військових прибули до #OpUNIFIER. Підтримуємо @DefenceU у відстоюванні #суверенітет, #безпека, #стабільність #Україна 🇺🇦 https://t.co/ylxemk5uRq— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 26 января 2018 г.
При этом руководитель канадской военной тренировочной миссии в Украине Кристофер Ривз также в Twitter отметил, что на данный момент она стала самой многочисленной.
Approx. 50 additional @CanadianForces members arrived in #Ukraine 🇺🇦 this morning making this the largest #OpUNIFIER 🇨🇦 contingent since the start of the mission to help train and mentor the #Ukrainian military in its efforts to maintain #sovereignty, #Security & #Stability pic.twitter.com/EoVd5d1ruc— Kristopher Reeves (@LColKrisReeves) 26 января 2018 г.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Канада решила продлить мандат военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине до 2019 года. По данным президента, обучение прошли более 5 тысяч военнослужащих ВС Украины, подготовлено более 160 снайперов, а 120 военнослужащих прошли обучение по тактической медицине.
Операцию UNIFIER правительство и Вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входит Украина, США, Канада и Великобритания.