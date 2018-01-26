В Украину прибыла самая большая миссия канадских военных инструкторов

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Пятьдесят канадских военных инструкторов прибыли на Украину в рамках операции UNIFIER по обучению украинских военнослужащих, сообщил в пятницу посол Канады в Киеве Роман Ващук.

В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области не первый год в рамках канадской миссии UNIFIER проходит подготовка украинских военнослужащих. Туда регулярно приезжают канадские инструкторы для обучения украинских коллег.

"Усиливаем наше канадское присутствие – дополнительно 50 военных прибыли для UNIFIER. Поддерживаем министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", — написал канадский посол на своей странице в Twitter.

При этом руководитель канадской военной тренировочной миссии в Украине Кристофер Ривз также в Twitter отметил, что на данный момент она стала самой многочисленной.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Канада решила продлить мандат военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине до 2019 года. По данным президента, обучение прошли более 5 тысяч военнослужащих ВС Украины, подготовлено более 160 снайперов, а 120 военнослужащих прошли обучение по тактической медицине.

Операцию UNIFIER правительство и Вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входит Украина, США, Канада и Великобритания.