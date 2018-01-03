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    Аналитика и комментарии

    Le Figaro: хай, Джон! Что делают американские инструкторы в Украине?

    (обновлено: )729020
    Сотни профессиональных военных из Канады и США не первый год готовят офицеров украинской армии, которые не понаслышке знают, что такое война, пишут мировые СМИ, отмечая, что украинское правительство осознало необходимость создать более гибкую армию.
    Инструкторы из США тренируют украинских спецназовцев
    Facebook Генштаб ВСУ

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Канада недавно дала добро на поставку оружия в Украину, а США могут последовать ее примеру. В любом случае сотни военных двух стран уже не первый год готовят офицеров украинской армии", — пишет Стефан Сиоан в статье для Le Figaro.

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
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    "Первый отряд, стройся! Второй — чуть дальше. Переводчики, начинаем…" Под звуки хрустящих под подошвами камней десятки солдат встают в строй. Объявляются последние инструкции. Вражеская цель находится где-то за деревьями. "Командир взвода, за мной, — командует сержант Джефф Леггетт. — Вперед, выполняем задачу!" Раздаются звуки стрельбы, и через несколько минут враг уничтожен", — продолжает корреспондент французского издания. 

    "Украинский взвод сержанта Джеффа Леггетта из 45-й пехотной бригады национальной гвардии Оклахомы занимает оставшуюся часть дома, который напоминает дома Донбасса. Только настоящий фронт расположен более чем в 1 000 километров, до польской границы меньше 15, а огонь этим утром ведется холостыми", — говорится в статье.

    "Во время разбора полетов все встают в круг. "Если кто-то из ваших допускает ошибку, вам придется с этим мириться, — предупреждает сержант. — Даже если он тут всего несколько дней. Здесь все учатся. Завтра мы будем снова отрабатывать упражнения, два, три раза в реальных условиях". Отдых. Взобравшись на рычащие БМП, солдаты стреляют в воздух", — пишет Стефан Сиоан.

    "Я уже десятый раз твержу им, что боеприпасы нужно экономить", — смеется Джефф Леггетт, отправляясь с коллегами-инструкторами в Международный центр миротворчества и безопасности в Яворове. Речь идет о единственной украинской военной базе, которая открыта для войск НАТО во время ежегодных военных учений "Быстрый трезубец", а также на протяжении всего года в рамках программы, которая призвана кардинально изменить подготовку украинской армии, продолжает автор публикации.

    Многие из участвующих в учениях солдат прошли через Донбасс, например, 25-летний Сергей из 72-й механизированной бригады — он участвовал в битве за Дебальцево, говорится в статье. "Учиться никогда не поздно, и нам еще предстоит пройти большой путь, чтобы быть на уровне американцев, — считает он. — Кроме того, нам очень нужны новые офицеры".

    Военнослужащие ВСУ в вертолете на территории АТО
    REUTERS Mikhail Palinchak
    Зачем Канада подталкивает Украину к масштабной войне

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    "Меньше чем за три года база в Яворове стала местом постоянной дислокации 200 американских и 250 канадских солдат, у которых есть собственная территория, столовая, спортзал и жилые помещения. В этом году здесь также присутствуют литовцы, а иногда в центр приезжают представители училищ из Сандхерста и Сен-Сира", — пишет Стефан Сиоан.

    "В 2015 году украинцы обратились за помощью, и канадцы первыми дали согласие, — говорит майор Джефф Дей, заместитель командира 2-й механизированной бригады Канады, сидя в баре канадских солдат. — Сейчас уже пятая ротация: всего здесь побывали 1 000 канадских солдат. Нам было поручено разработать программу подготовки младшего командного состава".

    Канадская программа весьма широка: тактические занятия, артиллерийская подготовка, применение бронетехники, подготовка военной полиции, логистика, медицинская помощь, продолжает корреспондент французского издания. "Украина столкнулась с новым типом гибридной войны, и мы знакомим ее с полученным в Афганистане опытом", — продолжает канадский офицер, тогда как инструкторы сопровождают на стрельбище 73 украинских солдата.

    Семь канадских инструкторов работают с семью украинскими коллегами, двоим из которых довелось воевать в Афганистане, и вторая половина дня отведена тактическим занятиям, а также стрельбам с Ак-47 и ПКМ, говорится в статье. "У большинства наших подопечных есть боевой опыт, это профессиональные, грамотные и готовые учиться солдаты. Они настроены очень серьезно, потому что у некоторых на глазах погибли товарищи", — говорит канадский сержант Рауль Захара.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    "Главная проблема — это младший командный состав, — продолжает он. — По российской традиции, все решения принимаются наверху большой группой офицеров, тогда как мы в Канаде ценим личную инициативу на более низком уровне, на месте событий. Украинцам нужно любой ценой сформировать эффективный сержантский корпус. В этом плане они будут не готовы вступить в НАТО еще 10-15 лет".

    22-летний Олег, солдат 92-й бригады, снимает винтовку. "Канадцы — прекрасные парни, — говорит он. Их бронежилеты втрое легче наших, а едят они намного лучше нас. В чем-то они избалованы! Однако самое главное тут — менталитет". С ним согласен лейтенант Виталий Ильик, не один месяц отслуживший в 36-й бригаде морской пехоты, которая удерживает фронт у Мариуполя:

    "Мне очень интересно смотреть на организацию и субординацию американцев. Наша советская военная традиция отжила свое. В Красной армии не было эффективных посредников, что вело к ошибкам и пьянству. Сегодня мы хотим изменить модель, не ломать людей в угоду системе".

    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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    "Украинское правительство осознало необходимость создать более гибкую, быструю и восприимчивую армию. С 2015 года более 6 000 солдат и кадетов прошли подготовку у американских, канадских, прибалтийских и британских инструкторов", — пишет Стефан Сиоан.

    Капитан Кайла Кристофер, офицер связи 45-й пехотной бригады Оклахомы, готовит в своем кабинете запланированное на зиму прибытие смены из Нью-Йорка. "Наша работа не связана с конфликтом, — утверждает она. — Мы хотим поддержать Украину в ее стремлении к взаимодействию с силами НАТО".

    Капитан признает, что боевой опыт украинцев помогает американским военным. По ее словам, среди тех заметен явный прогресс: "Меньше чем за год их уровень сильно вырос. Их инструкторы и сержанты стали серьезнее. Командование начинает понимать, что сюда нужно отправить лучших солдат. Удивительно, что они проводят такие реформы, сражаясь одновременно на настоящей войне".

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