Турецкие и украинские корабли покинули порт Одессы для учений

Флагман ВМСУ фрегат "Гетман Сагайдачный" впервые в этом году вышел в море. В понедельник он покинул Практическую гавань Одесского порта.

Чуть позже вышли в море и турки, которые гостили в Одессе с 30 марта. Первым отчалил корвет "Боюкада", за ним — фрегат "Салихрейс".

Украинский и турецкие корабли проведут совместные маневры по программе PASSEX, после чего гости покинут наши терводы, чтобы продолжить свои учения "Морская звезда", сообщает Думская.

Ранее сообщалось, что офицера, руководившего стрельбами во Львовской области, во время которых был смертельно ранен пограничник, задержали за превышение служебных обязанностей.