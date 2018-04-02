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    Фотоленты

    Турецкие и украинские корабли покинули порт Одессы для учений

    (обновлено: )11804
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Думская.net
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Думская.net
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Думская.net
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Думская.net
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Думская.net
    Турецкие корабли ушли из Одессы вместе с «Сагайдачным»
    Думская.net

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