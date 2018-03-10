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    Эксперты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Патриотический баннер накануне выборов в Украине
    Выборы 25 мая: больше всего голосов наберет протестное голосование
    11:32 23.05.2014
    300Предвыборная гонка в Украине
    Эксперты прогнозируют, что протестные настроения украинского общества в полной мере проявятся во время голосования на выборах 25 мая - мы столкнемся с низкой явкой избирателей и большим количеством испорченных бюллетеней.
    Северо-Крымский канал
    Эксперты: РФ необходимо договариваться с Украиной по поставкам воды
    15:20 20.05.2014
    38Отношения Украины и России
    Ограничение потребления воды в Крыму необходимо, однако России стоит договариваться с Украиной об открытии Северо-Крымского канала и покупке воды, при этом канал нужно срочно ремонтировать, считают эксперты.
    ОАО Газпром
    ЕС пересмотрит газовую стратегию, РФ обратится к Азии - эксперты
    15:11 13.05.2014
    24Проблемы с оплатой российского газа
    Европейские политики вынуждены будут пересмотреть свою долгосрочную газовую стратегию, а РФ обратит большее внимание на другие рынки сбыта, считают эксперты американо-британского исследовательского института IHS.
    Автомобиль ОБСЕ в Славянске
    Киев не выполняет условия "дорожной карты" ОБСЕ - эксперты
    15:09 08.05.2014
    29Референдум на востоке Украины
    Луганская и Донецкая области не отказались от идеи проведения референдумов 11 мая, потому что Киев не выполняет условия "дорожной карты" ОБСЕ по выходу из внутриполитического кризиса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
    Туристы, архивное фото
    Украинцы отказываются от майского отдыха за рубежом - эксперты
    15:54 30.04.2014
    78
    Украинцев, которые пристрастились проводить майские праздники за границей, станет в текущем году почти в два раза меньше, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Эксперты "Национального диалога" представили ОБСЕ свои рекомендации
    14:13 30.04.2014
    6Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Международные эксперты, которые в рамках проекта "Национальный диалог" в течение месяца собирали информацию о ситуации в Украине, в среду представили свои рекомендации Постоянному совету ОБСЕ.
    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    Санкции ЕС демонстрируют политическую зависимость от США - эксперты
    11:59 29.04.2014
    48Санкции в отношении России_2014
    Евросоюз, введя санкции против России, демонстрирует, что политически полностью зависит от США и это не делает ему чести, считают опрошенные РИА Новости политологи.
    Туристы, архивное фото
    50% туристов из Украины предпочли отказаться от поездок - эксперты
    17:08 23.04.2014
    2250Экономика Украины
    Объем выездного туристического рынка Украины сократился на 30-50% в условиях экономического кризиса и политической нестабильности. Некоторым туркомпаниям по итогам года придется уйти с рынка, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
    Миротворцы, архивное фото
    Эксперты РФ: совместная операция Украины и миротворцев ООН исключена
    16:50 14.04.2014
    37Спецоперация на востоке Украины
    Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что проведение Киевом совместной с миротворцами ООН операции на востоке Украины исключено, но называют разные причины.
    Конституция Украины
    Конституцию Украины нельзя писать "на коленке" - эксперт
    13:30 10.04.2014
    7
    Изменение Конституции Украины в случае, если оно действительно необходимо, должно проходить в стабильной обстановке в стране, считает директор организации "Институт политического анализа и международных исследований" Сергей Толстов.
    Украина и Россия
    Эксперты: товарооборот РФ и Украины нормализуется после выборов
    19:29 08.04.2014
    57Отношения Украины и России
    Сокращение торгового оборота между Россией и Украиной обусловлено не только напряженными отношениями между государствами, но и внутренней ситуацией в соседней стране.
    Зарубежные страны. Германия. Берлин
    Эксперт: нужно усадить все политсилы Украины за стол переговоров
    14:06 02.04.2014
    11Политический кризис в Украине
    Для разрешения политического кризиса в Украине необходимо, чтобы все участники политических событий в стране собрались за круглым столом, заявил немецкий эксперт Хеннинг Рикке.
    Истребитель США F-16
    США могут пойти на военный удар по Сирии - эксперты
    15:27 28.03.2014
    5Вооруженный конфликт в Сирии.
    Резкое падение рейтинга президента США Барака Обамы среди американцев может подтолкнуть руководство этой страны к решению о вооруженном вмешательстве в Сирию, считают эксперты, принявшие участие в круглом столе в РИА Новости в пятницу.
    Черноморский флот
    Эксперт: флотские традиции России возрождаются в Севастополе
    13:42 20.03.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Воссоздание высшего военно-морского училища имени Нахимова направлено на возрождение традиций российского флота в Севастополе, заявил РИА Новости в четверг и.о. главы городской администрации Дмитрий Белик.
    Флаг Украины
    Мнение: выход Украины из состава СНГ ударит в первую очередь по Киеву
    10:42 20.03.2014
    14
    Возможный выход Украины из состава СНГ ударит в первую очередь по Киеву, считают эксперты, опрошенные в четверг.
    Французский военный корабль-вертолетоносец класса Мистраль в Санкт-Петербурге
    Отказ Франции от контракта по "Мистралям" ударит по Парижу - эксперты
    09:39 18.03.2014
    41Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Отказ Парижа от достройки двух вертолетоносцев для ВМФ РФ станет благом для судостроительной промышленности России, сообщил РИА Новости во вторник председатель комитета Госдумы РФ по обороне, бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.
    Штаб-квартира ОБСЕ
    Украина попросила страны ОБСЕ продлить пребывание в стране экспертов
    15:22 17.03.2014
    4Референдум в Крыму
    Украина попросила страны ОБСЕ продлить срок пребывания в стране военных и гражданских экспертов организации до 20 марта, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы ОБСЕ Татьяна Баева.
    Референдум в Крыму
    Референдум в Крыму – хороший урок для властей в Киеве
    08:31 17.03.2014
    40Референдум в Крыму
    Украинские эксперты о первых итогах всенародного голосования на полуострове.
    Ситация в Харькове
    Военные и гражданские эксперты стран ОБСЕ прибыли в Харьков
    14:19 14.03.2014
    6Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Военные и гражданские эксперты государств-участников ОБСЕ прибыли в пятницу в Харьков, сообщили РИА Новости в штаб-квартире ОБСЕ.
    Граффити
    Идеи радикалов не смогут объединить украинцев, считают эксперты
    08:47 06.03.2014
    0Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Экстремизм и призывы к терроризму в Украине не имеют оправдания даже в условиях борьбы за власть, а подобные "Правому сектору" радикальные организации не могут объединить украинский народ, считают эксперты.
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