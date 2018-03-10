Эксперты прогнозируют, что протестные настроения украинского общества в полной мере проявятся во время голосования на выборах 25 мая - мы столкнемся с низкой явкой избирателей и большим количеством испорченных бюллетеней.
Ограничение потребления воды в Крыму необходимо, однако России стоит договариваться с Украиной об открытии Северо-Крымского канала и покупке воды, при этом канал нужно срочно ремонтировать, считают эксперты.
Европейские политики вынуждены будут пересмотреть свою долгосрочную газовую стратегию, а РФ обратит большее внимание на другие рынки сбыта, считают эксперты американо-британского исследовательского института IHS.
Луганская и Донецкая области не отказались от идеи проведения референдумов 11 мая, потому что Киев не выполняет условия "дорожной карты" ОБСЕ по выходу из внутриполитического кризиса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Объем выездного туристического рынка Украины сократился на 30-50% в условиях экономического кризиса и политической нестабильности. Некоторым туркомпаниям по итогам года придется уйти с рынка, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Изменение Конституции Украины в случае, если оно действительно необходимо, должно проходить в стабильной обстановке в стране, считает директор организации "Институт политического анализа и международных исследований" Сергей Толстов.
Резкое падение рейтинга президента США Барака Обамы среди американцев может подтолкнуть руководство этой страны к решению о вооруженном вмешательстве в Сирию, считают эксперты, принявшие участие в круглом столе в РИА Новости в пятницу.
Воссоздание высшего военно-морского училища имени Нахимова направлено на возрождение традиций российского флота в Севастополе, заявил РИА Новости в четверг и.о. главы городской администрации Дмитрий Белик.
Отказ Парижа от достройки двух вертолетоносцев для ВМФ РФ станет благом для судостроительной промышленности России, сообщил РИА Новости во вторник председатель комитета Госдумы РФ по обороне, бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.
Экстремизм и призывы к терроризму в Украине не имеют оправдания даже в условиях борьбы за власть, а подобные "Правому сектору" радикальные организации не могут объединить украинский народ, считают эксперты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".