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    Ярослав Качиньский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Ярослав Качиньский во время заседания Сейма
    Качиньского застукали за чтением про котиков на заседании Сейма
    13:35 24.11.2017
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    Сидевший рядом с Качиньским вице-спикер сейма Рышард Терлецкий не обращал внимания на происходящее на трибуне нижней палаты парламента, увлеченно изучая мобильный телефон и демонстрируя его Качиньскому.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Качиньский обвинил Еврокомиссию в психологическом давлении на Польшу
    21:56 27.07.2017
    186
    По мнению Качиньского, запуск второго этапа санкционной процедуры в отношении Польши требует единогласия стран ЕС: "Я уверен, что его не достигнут".
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Качиньский назвал ошибкой решение Дуды ветировать законы о судах
    20:32 27.07.2017
    105
    Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что оппозиции не удавалось создать ситуацию, которая создала бы "опасный перелом", а после вето президента это может случится.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Разборки по-польски. Качиньский подал в суд на Валенсу
    12:54 26.07.2017
    197
    Поводом для иска стали записи экс-президента Леха Валенсы о том, что Ярослав Качиньский "не здоров, неуравновешен психически", а также обвинения в "подтасовке" фактов о сотрудничестве экс-главы государства со спецслужбами.
    Гжегож Схетына
    Экс-глава МИД: власти Польши делают все, чтобы в стране начался "майдан"
    12:49 20.07.2017
    1065
    Глава оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына считает, что власти страны делают все, чтобы в стране произошел подобный украинскому "майдан".
    Бывший президент Польши Лех Валенса
    Валенса: главный виновник смоленской катастрофы - Ярослав Качиньский
    15:19 19.07.2017
    634
    Качиньский во вторник резко ответил на критику оппозиции, заявив, что она "убила" его брата. Катастрофа под Смоленском произошла, когда у власти в Польше находилась коалиция партий "Гражданская платформа" и Польской крестьянской партии.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Предположения о намерении Польши покинуть ЕС являются ложью - Качиньский
    14:03 13.03.2017
    60Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Вопрос вероятного выхода Польши из ЕС вновь стал широко обсуждаться после публикации газетой Rzeczpospolita интервью с лидером партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Качиньский предрекает распад ЕС из-за доминирования Германии
    02:59 10.03.2017
    187
    По словам лидера правящей партии Польши "Право и справедливость", Германия в ЕС доминирует так сильно, "что давление на отдельные страны, на отдельных политиков, которые действуют в ЕС от имени своих государств, непреодолимо".
    Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
    Бандера вне игры. О футболе, нацизме и институте имиджа Украины
    08:00 10.02.2017
    1869Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В Украине решили пойти своим, пусть и весьма неожиданным путем: вслед за вспыхивающими один за другим скандалами намереваются создать институт для улучшения имиджа страны за границей.
    Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов
    Историк Касьянов: политикам Польши и Украины не надо ворошить прошлое
    18:11 08.02.2017
    1822Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Предложение "деполитизировать примирение" именно в контексте польско-украинских отношений из уст директора УИНП выглядит если не цинично, то по крайней мере пикантно, считает историк Георгий Касьянов.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Качиньский призвал Киев сделать выбор между Западом и поддержкой УПА
    15:05 08.02.2017
    1564Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что украинским политикам следует отдать предпочтение интеграции с Западом и признать геноцид на Волыни.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Эксперт: вернуть культ Бандеры на региональный уровень реально
    18:15 07.02.2017
    1267Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Активная героизация Бандеры и УПА - открытый плевок в лицо польскому народу, поэтому Украина потеряла дружественные отношения с Польшей, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Алексей Якубин
    Качиньскому политически выгодно использование ситуации в Украине – Якубин
    15:39 07.02.2017
    469Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Ситуация с Бандерой в Украине используется властями Польши как удобный способ, чтобы вновь поднять эту тематику – польских трагических страниц в истории, и набрать на этом политических очков, считает политолог Алексей Якубин.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Бандера или ЕС? Соцсети поговорили о "подножке" от Качиньского
    15:20 07.02.2017
    1348Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Украинцев поставили перед непростым выбором: либо отказаться от популяризации культа Степана Бандеры, либо от ассоциации с Евросоюзом…. Как отреагировали на это предложение сами украинцы в соцсетях?
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    FAZ: Качиньский о Европе - ядерной "сверхдержаве"
    14:21 07.02.2017
    782Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Лидер национал-консерваторов Польши Ярослав Качиньский высказался за ядерный паритет между ЕС и Россией. Кроме того, он выступает за фундаментальное реформирование Евросоюза. Однако поможет ли это выживанию ЕС?
    Руслан Бортник
    Бортник: культ Бандеры всем навязало радикальное меньшинство
    13:55 07.02.2017
    1505Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению политолога Руслана Бортника, банальное возвращение Украины к демократической форме управления, где идеологическая политика согласуется с мнением граждан через референдумы, опросы моментально приведет к деградации культа Степана Бандеры.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Качиньский: кто с Бандерой, тот против Европы
    08:22 07.02.2017
    17683Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Президент Израиля, выступая в украинском парламенте в сентябре 2016 года, заявил о недопустимости героизации и реабилитации деятельности Организации украинских националистов (ОУН).
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Качиньский: Украина не войдет в Европу с культом Бандеры
    15:28 06.02.2017
    2657Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению главы правящей партии Польши "Право и справедливость", "жестокость немцев сложно превзойти", но украинцам "это удалось". Качиньский заявил, что Варшава и так продемонстрировала "огромное терпение".
    Петр Охотин
    Политолог: заявления польских властей по УПА - заигрывание с электоратом
    11:31 31.01.2017
    645Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Политолог Петр Охотин заявил, что пока Украина будет остро реагировать на заявления других стран, даже если это больно бьет по национальным эмоциям, государство будет находится лишь на втором плане мировой политики.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Качиньский: сейчас будущее польско-украинских отношений - под вопросом
    15:36 30.01.2017
    837
    По словам главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, сейчас будущее польско-украинских отношений находится под вопросом.
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