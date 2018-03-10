Сидевший рядом с Качиньским вице-спикер сейма Рышард Терлецкий не обращал внимания на происходящее на трибуне нижней палаты парламента, увлеченно изучая мобильный телефон и демонстрируя его Качиньскому.
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что оппозиции не удавалось создать ситуацию, которая создала бы "опасный перелом", а после вето президента это может случится.
Поводом для иска стали записи экс-президента Леха Валенсы о том, что Ярослав Качиньский "не здоров, неуравновешен психически", а также обвинения в "подтасовке" фактов о сотрудничестве экс-главы государства со спецслужбами.
Качиньский во вторник резко ответил на критику оппозиции, заявив, что она "убила" его брата. Катастрофа под Смоленском произошла, когда у власти в Польше находилась коалиция партий "Гражданская платформа" и Польской крестьянской партии.
По словам лидера правящей партии Польши "Право и справедливость", Германия в ЕС доминирует так сильно, "что давление на отдельные страны, на отдельных политиков, которые действуют в ЕС от имени своих государств, непреодолимо".
Ситуация с Бандерой в Украине используется властями Польши как удобный способ, чтобы вновь поднять эту тематику – польских трагических страниц в истории, и набрать на этом политических очков, считает политолог Алексей Якубин.
Лидер национал-консерваторов Польши Ярослав Качиньский высказался за ядерный паритет между ЕС и Россией. Кроме того, он выступает за фундаментальное реформирование Евросоюза. Однако поможет ли это выживанию ЕС?
По мнению политолога Руслана Бортника, банальное возвращение Украины к демократической форме управления, где идеологическая политика согласуется с мнением граждан через референдумы, опросы моментально приведет к деградации культа Степана Бандеры.
По мнению главы правящей партии Польши "Право и справедливость", "жестокость немцев сложно превзойти", но украинцам "это удалось". Качиньский заявил, что Варшава и так продемонстрировала "огромное терпение".
Политолог Петр Охотин заявил, что пока Украина будет остро реагировать на заявления других стран, даже если это больно бьет по национальным эмоциям, государство будет находится лишь на втором плане мировой политики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".