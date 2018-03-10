Литва, Польша и Украина заключили в пятницу техническое соглашение относительно общего военного подразделения — бригады LITPOLUKRBRIG и принципов управления им, сообщило в пятницу министерство обороны балтийской республики.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов проведет переговоры с руководством Польши, в том числе и руководителем Бюро национальной безопасности республики Станиславом Козеем.
Министр национальной обороны Польши Семоняк отметил, что Польша является близким союзником США и, по его словам, когда речь идет о безопасности Европы, "трудно представить такую ситуацию, когда мы бы не поддержали США".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".