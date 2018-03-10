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    Томаш Семоняк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Литва, Польша и Украина заключили соглашение о создании бригады LITPOLUKRBRIG. Видео
    Литва, Польша и Украина заключили соглашение о создании бригады LITPOLUKRBRIG 
    04:42 25.07.2015
    177
    Литва, Польша и Украина заключили в пятницу техническое соглашение относительно общего военного подразделения — бригады LITPOLUKRBRIG и принципов управления им, сообщило в пятницу министерство обороны балтийской республики.
    Министры обороны Польши, Украины и Литвы подписывают соглашение о создании совместной бригады
    Украина, Польша и Литва заключили соглашение о совместной военной бригаде
    17:15 24.07.2015
    263
    Подписано техническое соглашение, по которому создается подразделение LITPOLUKRBRIG. Церемония подписания прошла во Львове при участии министров обороны трех стран.
    Международный день памяти жертв Холокоста. Архивное фото
    Вице-премьер Польши пристыдил директора ФБР за высказывания о Холокосте
    01:52 23.04.2015
    81
    Коми, выступая в Мемориальном музее Холокоста в США, заявил, что "убийцы и их помощники из Германии, Польши, Венгрии и многих других мест в их понимании не делали ничего плохого".
    Польский флаг
    Польша рассчитывает на расширение военного присутствия НАТО
    18:40 21.03.2015
    119
    Семоняк также отметил, что 2015 год станет "годом большого количества совместных польско-американских проектов".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов отправится в Польшу с двухдневным визитом
    13:38 04.03.2015
    119
    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов проведет переговоры с руководством Польши, в том числе и руководителем Бюро национальной безопасности республики Станиславом Козеем.
    Флаг Польши. Архивное фото
    Минобороны Польши: без согласия сторон миротворцы в Донбасс не отправятся
    15:39 26.02.2015
    341Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Министр обороны Польши заявил, что главы МИД "нормандской четверки" не пришли к единому мнению о введении миротворческой миссии в Донбасс.
    Украинский военнослужащий близ Дебальцево
    Польша не планирует поставок оружия в Украину
    15:18 18.02.2015
    118После 15 февраля - мир или война
    Министр обороны Томаш Семоняк после завершения заседания Бюро нацбезопасности страны заявил, что нужно сконцентрироваться на выполнении минских соглашений по Украине.
    Флаги Украины и Польши
    МО Польши о перемирии: самое сложное еще впереди
    23:32 16.02.2015
    73После 15 февраля - мир или война
    Министр обороны Польши Томаш Семоняк считает возможным прекращение военных действий в Донбассе, но отмечает, что важнейшая задача для мирного урегулирования конфликта еще впереди.
    Польский флаг
    В Польше назвали поставки Украине оружия "последним из возможных вариантов"
    09:39 10.02.2015
    407
    Поставки оружия в Украину являются последним из возможных вариантов, и его необходимо избежать, заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк.
    Польский флаг
    Министр обороны Польши не исключил оказания Украине военной помощи
    17:00 09.02.2015
    93
    Министр национальной обороны Польши Семоняк отметил, что Польша является близким союзником США и, по его словам, когда речь идет о безопасности Европы, "трудно представить такую ситуацию, когда мы бы не поддержали США".
    Турчинов отменил визит в Польшу из-за обострения ситуации на Донбассе
    11:37 25.01.2015
    130
    Ранее сообщалось, что в ходе визита запланированы встречи с президентом Польши Брониславом Коморовским, вице-премьер-министром, министром национальной обороны Томашем Семоняком.
    Андрей Дещица
    Варшава направит Украине помощь на 3 млн евро - Дещица
    13:46 12.12.2014
    96
    Украина ожидает от Польши материально-техническую помощь для силовиков на 3 млн евро.
    Польский флаг
    Премьер Польши создала рабочую группу для помощи полякам на востоке Украины
    23:39 08.12.2014
    137Реакция в мире на события в Украине
    Рабочая группа, в которую вошли представители МВД и МИД Польши, займется в срочном порядке разработкой концепции поддержки польских граждан, претендующих на репатриацию.
    Американские ракеты Patriot размещены в Польше
    Минобороны Польши опровергло информацию о переброске тысяч военных на восток
    18:05 28.10.2014
    69Реакция в мире на события в Украине
    Министр обороны Польши уточнил, что план переброски войск рассчитан на несколько лет, но пока никаких масштабных перемещений войск не осуществляется.
    Экс-премьера Норвегии Йенс Столтенберг
    Генсек НАТО отметил важную роль России в урегулировании в Украине
    16:29 06.10.2014
    177НАТО: надо или не надо?
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся в Варшаве с первым зарубежным визитом в качестве главы альянса, отметил важную роль России в урегулировании кризиса в Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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