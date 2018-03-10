Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков сообщил, что у российских парламентариев в Европе и мире сегодня достаточно площадок для выражения своих подходов по основным международным проблемам.
Замглавы МИД России Алексей Мешков подчеркнул, что власти - и это касается не только Украины, но и любой другой страны - должны выступать гарантом прав журналистов и защищать их от подобного рода инцидентов.
По словам замглавы внешнеполитического ведомства РФ Алексея Мешкова, "возникает опасность того, что Киев может активнее задействовать всякого рода военные провокации, пытаясь создать предлог для продолжения невыполнения обязательств".
Замглавы МИД РФ Алексей Мешков сообщил, что спорные вопросы по оснащению специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе возникали только по вопросам использования беспилотников военного назначения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".