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    Алексей Мешков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Здание МИД РФ
    В России отреагировали на заявления НАТО по учениям "Запад-2017"
    09:19 04.09.2017
    1423"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях", и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    Россия: возобновление работы делегации РФ в ПАСЕ - в интересах ассамблеи
    02:48 08.09.2016
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    Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков сообщил, что у российских парламентариев в Европе и мире сегодня достаточно площадок для выражения своих подходов по основным международным проблемам.
    Ситуация возле здания Интера
    РФ о поджоге "Интера": журналисты не должны быть жертвами бандитских действий
    00:48 08.09.2016
    189Нападение и поджог на канале "Интер"
    Замглавы МИД России Алексей Мешков подчеркнул, что власти - и это касается не только Украины, но и любой другой страны - должны выступать гарантом прав журналистов и защищать их от подобного рода инцидентов.
    Здание МИД РФ
    МИД РФ: Киев либо имитирует, либо затягивает реализацию "Минска-2"
    08:32 08.02.2016
    1214Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По словам замглавы внешнеполитического ведомства РФ Алексея Мешкова, "возникает опасность того, что Киев может активнее задействовать всякого рода военные провокации, пытаясь создать предлог для продолжения невыполнения обязательств".
    МИД РФ
    Замглавы МИД РФ об отношениях с Турцией: как раньше не будет
    12:16 16.12.2015
    186РФ и США: железный занавес
    По словам Алексея Мешкова, та линия, которой держится нынешнее турецкое руководство, не позволяет делать положительные прогнозы. Он добавил, что "точку" в сотрудничестве "поставила сама Анкара".
    Представители ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
    РФ настаивает на увеличении численности наблюдателей ОБСЕ в Украине
    23:19 11.06.2015
    156Обстрелы на Донбассе
    Как заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков, "эти люди нужны в этой зоне, чтобы проверять, чтобы присутствовать, чтобы вынуждать стороны соизмерять свои действия с присутствием ОБСЕ".
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    Россия не глушит беспилотники ОБСЕ - замглавы МИД РФ
    23:17 15.12.2014
    135Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Замглавы МИД РФ Алексей Мешков сообщил, что спорные вопросы по оснащению специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе возникали только по вопросам использования беспилотников военного назначения.
    ОБСЕ. Архивное фото
    Заседание СМИД ОБСЕ: кризис в Украине и долгожданные перемены в организации
    03:21 06.12.2014
    383Реакция в мире на события в Украине
    Как сообщил после завершения встречи в Базеле заместитель министра иностранных дел Алексей Мешков, "принято решение о продолжении процесса "Хельсинки плюс 40".
    Здание МИД РФ
    МИД РФ рассчитывает на отмену санкций ЕС в марте 2015 года
    23:17 24.11.2014
    503Новые санкции в отношении России.
    Как отмечается, в Греции, к примеру, все глубже понимают ошибочность санкционной линии.
    МИД РФ
    МИД РФ: ЕС заморозил тему безвизового режима с РФ до событий в Украине
    12:37 01.10.2014
    401Отношения Украины и России
    По словам Мешкова, "все время придумывались какие-то новые и новые предлоги для того, чтобы не приступать к реальным переговорам".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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