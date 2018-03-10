наверх
10.03.201819:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Валерий Пермяков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Молоточек судьи
    Суд в Гюмри приговорил солдата Пермякова к 10 годам колонии за дезертирство
    10:49 13.08.2015
    166
    Валерий Пермяков осужден по трем статьям Уголовного кодекса РФ, а дело об убийстве семьи Аветисянов из шести человек будет позднее рассматривать армянский суд.
    Подозреваемый
    В Гюмри начинается суд над российским военным, обвиняемом в убийстве семьи
    07:42 12.08.2015
    211
    Российский гарнизонный военный суд начнет слушать дело Валерия Пермякова, который подозревается в дезертирстве и хищении оружия. В Армении его также судят по обвинению в убийство семьи из шести человек.
    Акции протеста в Армении
    Не менее 12 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Гюмри
    20:58 15.01.2015
    225
    В совершении преступления, из-за которого начались акции протеста, подозревается военнослужащий срочной службы Валерий Пермяков. 12 января он самовольно покинул военную часть, в связи с чем был объявлен в розыск.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги