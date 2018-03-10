Российский гарнизонный военный суд начнет слушать дело Валерия Пермякова, который подозревается в дезертирстве и хищении оружия. В Армении его также судят по обвинению в убийство семьи из шести человек.
В совершении преступления, из-за которого начались акции протеста, подозревается военнослужащий срочной службы Валерий Пермяков. 12 января он самовольно покинул военную часть, в связи с чем был объявлен в розыск.
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Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".