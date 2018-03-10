В совершении преступления, из-за которого начались акции протеста, подозревается военнослужащий срочной службы Валерий Пермяков. 12 января он самовольно покинул военную часть, в связи с чем был объявлен в розыск.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.