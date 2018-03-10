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    Высшая школа милиции МВД Армении

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Столкновения в Гюмри. Видео
    Столкновения протестующих с полицией в армянском Гюмри 
    21:41 15.01.2015
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    Участники акции требуют выдать армянской стороне военнослужащего российской военной базы Валерия Пермякова, который обвиняется в убийстве шестерых человек.
    Акции протеста в Армении
    Не менее 12 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Гюмри
    20:58 15.01.2015
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    В совершении преступления, из-за которого начались акции протеста, подозревается военнослужащий срочной службы Валерий Пермяков. 12 января он самовольно покинул военную часть, в связи с чем был объявлен в розыск.
    Ситуация в Гюмри
    Стычки между протестующими и полицией происходят в армянском Гюмри
    19:03 15.01.2015
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    В понедельник в Гюмри, где дислоцируется 102-я российская военная база, была убита семья из шести человек. В совершении преступления подозревается российский солдат-срочник Валерий Пермяков.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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