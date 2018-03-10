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    ВАЗ (автомобиль)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    На месте цепного ДТП в Николаеве
    Армейский грузовик совершил цепное ДТП в Николаеве
    10:58 29.09.2015
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    Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник по вине военного "Урала". В результате аварии пострадавших нет, однако "девятка" получила значительные повреждения.
    На месте подрыва автобуса под Артемовском
    Подрыв автобуса в Майорске - это вина водителя − спецкор
    13:13 26.03.2015
    922Особый статус Донбасса
    По словам корреспондента, "мы точно знаем причину взрыва − автобус поехал в объезд блокпоста и подорвался на мине; в нем были только женщины; четыре женщины погибли и 19 находятся в больнице".
    Масштабное ДТП в Харькове
    Масштабное ДТП в Харькове (ненормативная лексика) 
    01:49 01.02.2015
    2215
    В Харькове пьяный водитель внедорожника совершил масштабное ДТП. В результате аварии столкнулись семь автомобилей, пострадали трое сотрудников милиции.
    Министерство внутренних дел Украины
    В Харькове произошло крупное ДТП, пострадали три милиционера
    00:51 01.02.2015
    1228
    Водитель внедорожника столкнулся с автомобилем ВАЗ, который двигался во встречном направлении. Далее в "Жигули" врезался ВАЗ-21103, который потом столкнулся с Audi.
    СБУ изъяла более 300 видов оружия
    В мирных украинских городах сегодня стреляют чаще, чем на востоке страны
    17:02 10.01.2015
    2749Рост криминала в Украине.
    Количество изъятых у населения боеприпасов и вооружения хватило бы отразить не одну атаку боевиков. А взрывчатки, чтобы сравнять с землей пол Крещатика.
    ДТП в Запорожской области
    Под Запорожьем разбилась маршрутка с пенсионерами из Донецка 
    11:52 13.12.2014
    560
    Микроавтобус с донецкими пенсионерами, ехавшими в Запорожье за социальными выплатами, столкнулся с "Жигулями"; двое погибших, 20 человек получили травмы.
    ДТП. Архивное фото
    Автобус с пенсионерами, ехавшими из Донецка за пенсиями, попал в ДТП
    16:21 12.12.2014
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    Двадцать донецких пенсионеров ехали на микроавтобусе в Запорожье, чтобы получить там пенсии.
    Российский военный. Архивное фото
    СНБО заявил о задержании в Донецкой области двух военных из РФ
    15:20 03.11.2014
    402Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Официальный представитель СНБО Украины Андрей Лысенко заявил, что на контрольном пункте неподалеку населенного пункта Пески был остановлен автомобиль ВАЗ без номерных знаков с двумя гражданами России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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