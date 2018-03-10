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Тег
ВАЗ (автомобиль)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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