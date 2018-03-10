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    Geely

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Масштабное ДТП в Харькове
    Масштабное ДТП в Харькове (ненормативная лексика) 
    01:49 01.02.2015
    2215
    В Харькове пьяный водитель внедорожника совершил масштабное ДТП. В результате аварии столкнулись семь автомобилей, пострадали трое сотрудников милиции.
    Министерство внутренних дел Украины
    В Харькове произошло крупное ДТП, пострадали три милиционера
    00:51 01.02.2015
    1228
    Водитель внедорожника столкнулся с автомобилем ВАЗ, который двигался во встречном направлении. Далее в "Жигули" врезался ВАЗ-21103, который потом столкнулся с Audi.
    Запуск производства
    Сборка в Украине автомобилей Geely может начаться в июле
    15:08 29.04.2013
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    Сборка в Украине автомобилей китайского автопроизводителя Geely может начаться уже в июле. Ожидается, что на базе завода будут выпускаться автомобили Geely с дизельными и инжекторными двигателями.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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